LIVE Sorteggio Calendario Serie A: Milan-Udinese al debutto, tutti i match dell’andata

Sorteggio Calendario di Serie A, l’evento in diretta tempo reale con la programmazione di tutte le giornate del campionato 2022-23 al via da metà agosto

Milan, calendario girone di andata Serie A 2022-23

ECCO IL GIRONE DI ANDATA DEL MILAN

Udinese

ATALANTA

Bologna

SASSUOLO

Inter

SAMPDORIA

Napoli

EMPOLI

Juventus

VERONA

Monza

TORINO

Spezia

CREMONESE

Fiorentina (ultima prima della pausa per il Mondiale)

SALERNITANA (4 gennaio 2023)

Roma

LECCE

LAZIO

*in maiuscolo le trasferte

DALLA 15.a alla 19.a GIORNATA: Il 4 gennaio 2023, Salernitana-Milan. L’8/1 Milan-Roma. Le ultime due di andata con Lecce in trasferta. A seguire altra partita fuori casa con la Lazio all’Olimpico

DALL’OTTAVA ALLA QUINDICESIMA : Il 2 ottobre, alla ripresa, Empoli-Milan. A seguire il 9 ottobre Milan-Juventus. Decima giornata, Verona-Milan. Milan-Monza il 23 ottobre. Torino-Milan alla 12.a. Prima di novembre con lo Spezia a San Siro. Cremonese-Milan alla 14.a. Ultimo match prima della pausa per il Mondiale con la Fiorentina in casa il 13 novembre.

SESTA E SETTIMA GIORNATA: Sampdoria-Milan e Milan-Napoli. A metà settembre prima della pausa per le Nazionali, il Milan ha già affrontato Atalanta, Inter e Napoli

QUINTA GIORNATA: C’è il Derby contro l’Inter il 4 settembre. Inizio davvero impegnativo per i rossoneri

QUARTA GIORNATA: Inizio in salita per il Milan che alla quarta va in trasferta a Sassuolo, laddove ha vinto lo Scudetto lo scorso anno

TERZA GIORNATA: Milan in casa con il Bologna. Due big match, Lazio-Inter e Juve-Roma

SECONDA GIORNATA: Subito Atalanta-Milan il 21 agosto

12.15: Ecco quando si giocheranno i Derby: Milan-Inter il 4 settembre; Inter-Milan il 5 febbraio

ECCO LA PRIMA GIORNATA DI SERIE A:

Fiorentina-Cremonese

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

Verona-Napoli

12.10: Prosegue la presentazione dell’evento. Attesa per la prima giornata

12.05: La cerimonia è iniziata. Pierluigi Pardo in conduzione sta spiegando i criteri per il sorteggio

11.50: Tra dieci minuti l’inizio del sorteggio. Cresce l’attesa specie per la prima giornata

11.15: Alle 12 l’inizio della cerimonia per il sorteggio del calendario di Serie A. Non saranno presenti all’evento, presidenti e dirigenti dei club di Serie A

Ci siamo, oggi venerdì 24 giugno, conosceremo il calendario del prossimo campionato di Serie A. La cerimonia di sorteggio è in programma alle 12 presso la sede della Lega Calcio con il fatidico clic sul tablet che darà il via alla definizione delle 38 giornate.

Seguiremo l’evento in diretta con aggiornamenti in tempo reale sugli avversari del Milan e non solo. Alla stregua di quanto avvenuto lo scorso anno, anche nel prossimo campionato sarà riproposto il calendario asimmetrico con la mancata corrispondenza delle giornate tra andata e ritorno.

Per il Milan, inoltre, tre certezze: la prima giornata in casa, l’assenza di big match al debutto e i due Derby con l’Inter che non si disputeranno in un turno infrasettimanale. Lo scorso anno i rossoneri cominciarono l’annata Scudetto contro la Sampdoria in trasferta. Vedremo quale sarà il primo avversario del prossimo campionato che comincerà nel weekend del 13-14 agosto.

Saranno 4 le giornate di Serie A ad agosto, un inizio di tour de force che proseguirà fino al 13 novembre quando il campionato si interromperà per il Mondiale con 14 turni disputati e l’intera fase a gironi delle coppe europee già in archivio.