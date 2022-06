Milan, Colombo in Serie A: trovato l’accordo

Come riportato dall’esperto di mercato, il Milan ha trovato l’accordo per la cessione in prestito di Lorenzo Colombo. Il baby bomber giocherà in Serie A la prossima stagione…

Aveva cominciato benissimo la stagione 2021/2022 con la maglia della SPAL. Gol, giocate e un affetto smisurato per i tanti tifosi che lo acclamavano. Lorenzo Colombo aveva dimostrato subito di che pasta è fatto. Poi i biancocelesti hanno subito una netta inversione di marcia, rischiando addirittura la retrocessione in Lega Pro. E Lollo è sparito dalla scena.

La sua qualità, classe e tenacia sono rimaste però impresse nella mente di tutti, e terminata la stagione c’è stato un vero assalto al baby bomber di proprietà del Milan. Il club rossonero sa benissimo di avere tra le mani un ragazzo dalle grandi potenzialità, ma è giusto che lo si lasci crescere senza pressioni e apprensioni.

Con il mercato alle porte, diversi club hanno tentato l’assalto al gioiellino dell’attacco, consci della disponibilità del Milan a fargli fare ancora esperienza. Soprattutto società di Serie B (all’incirca quattro) avrebbero voluto mettere le mani su Lorenzo Colombo. Ma il ragazzo si è fatto notare anche a livelli più alti. Da prodotto del Milan, è stato cercato da Sampdoria e Lecce, quest’ultima neopromossa in Serie A.

Un interessamento venuto fuori nelle ultime ore, e che ha subito trovato una definizione. Ebbene, Lollo giocherà la prossima stagione proprio nella massima serie, dato che ha raggiunto l’accordo definitivo con il Lecce. Colombo andrà in prestito, anche se non è ancora nota la formula precisa dell’operazione. La cosa certa è che il Milan ha accordato di lasciare il ragazzo ancora un altro anno a farsi le ossa.

La speranza è che possa maturare la giusta esperienza e sviluppare al meglio le sue capacità, così da far ritorno a Milanello e rappresentare per tanti anni l’attacco rossonero. Si presume comunque un’operazione in prestito con diritto di riscatto, con opzione di controriscatto in favore del club milanista. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale.