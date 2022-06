Milan-Inter, quando si gioca il Derby: le date nella Serie A 2022-23

Scopriamo quando si giocherà il derby di Milano, Milan-Inter, la sfida più attesa, dopo aver lottato punto a punto nella stagione appena terminata

La caccia al Milan è aperta. I rossoneri campioni d’Italia e tutti i suoi tifosi stanno conoscendo il calendario, il cammino che potrebbe portare alla seconda stella.

La sfida più attesa sarà chiaramente il derby di Milano. Il match di ritorno, dell’ultima stagione, d’altronde, ha fatto la differenza. Il Milan, capace di ribaltarla con Olivier Giroud, da quel momento ha cambiato passo.

La prima data da cerchiare in rosso è il 4 settembre, a giocare in casa, saranno i rossoneri. Sarà un match valevole per la quinta giornata.

Il derby di ritorno, invece, si disputerà il 5 febbraio, per il 21esimo turno.