Milan, Pioli sul calendario: “Dipende solo da noi”

Stefano Pioli ha commentato il nuovo calendario della prossima Serie A. Le sue dichiarazioni riprese dall’ANSA…

Alle 12.00 di oggi è stato sorteggiato il Calendario del prossimo campionato di Serie A, quello che si svolgerà nell’anno solare 2022/2023. Ebbene, un inizio a dir poco impegnativo per il Milan di Stefano Pioli, che nelle prime nove giornate se la dovrà vedere con parecchie big della competizione.

Atalanta (seconda giornata), Sassuolo e Inter (quarta e quinta giornata), Napoli (settima giornata) e Juventus (nona), saranno le avversarie dei rossoneri in un inizio di stagione davvero infuocato. Si prospetta dunque un campionato ricco di emozioni sin da subito.

Il Milan, da Campione d’Italia in carica, dovrà tentare di difendere il titolo e confermare, se non addirittura migliorare, quanto fatto vedere nella precedente stagione. E come si usa dire, “chi ben comincia è a metà dell’opera”. Le avvincenti sfide dovranno servire soltanto da stimolo a Stefano Pioli e ai suoi ragazzi, che avranno l’occasione sin da subito di dimostrare le vere intenzioni della prossima stagione.

Dello stesso giudizio è proprio Mister Pioli, che intervistato nel bel mezzo delle sue vacanze, ha commentato il nuovo Calendario della Serie A. Il tecnico si è proprio focalizzato sui primi impegni della sua squadra, sottolinenando che tutto dipenderà dalle prestazioni dei suoi giocatori e non dalle avversarie che si avranno di fronte.

Pioli: “Non vediamo l’ora di ricominciare”

Stefano Pioli si sta godendo le meritate vacanze con la famiglia, ma molto presto, tra circa due settimane, dovrà tornare a lavoro per preparare la prossima stagione. Il ritiro avrà inizio il 4 luglio, e l’allenatore è già impaziente di rincontrare i suoi ragazzi (e chissà i nuovi acquisti) per portare avanti quanto costruito negli ultimi due anni e mezzo.

Di seguito le dichiarzioni del Mister riprese dall’ANSA: