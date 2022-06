Renato Sanches, è arrivata l’offerta del Psg: i dettagli

Secondo l’esclusiva del sito francese, il Paris Saint Germain ha avanzato la prima offerta concreta per il giocatore. Adesso si tratta…

Continua la baraonda attorno all’obiettivo di mercato del Milan. In attesa degli annunci ufficiali dei rinnovi di Maldini e Massara, le voci hanno cominciato a preoccupare l’ambiente rossonero. Il club francese è piombato forte su di lui, e adesso è pronto a fare sul serio.

Parliamo ovviamente di Renato Sanches, il centrocampista portoghese con il quale il Milan aveva trovato un accordo sulla base di un contratto quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione. Sembrava tutto fatto, anche col Lille. Il Diavolo aveva messo sul piatto una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro, ma la perdita di tempo per i rinnovi di Maldini e Massara e l’attesa hanno causato il forte inserimento del Paris Saint Germain.

Il club parigino, spinto dal nuovo DS Luis Campos, vede in Renato il giusto rinforzo per il suo centrocampo, oltre che a Vitinha, il giocatore del Porto prossimo a vestire la maglia dei PSG quest’estate. Il Milan, secondo le ultime indiscrezioni, non ha di certo mollato la pista conducente a Sanches, ma conscio della presenza del club di Al Khelaifi sta valutando anche altre alternative. Come ad esempio Douglas Luiz dell’Aston Villa.

L’obiettivo principale rimane sempre il portoghese, ma adesso giungono notizie poco rassicuranti dalla Francia.

PSG, prima vera offerta per Renato Sanches

Come riportato in esclusiva da le10sport, il Paris Saint Germain ha presentato la prima offerta al Lille per Sanches. 10 milioni di euro la cifra messa sul piatto, che ovviamente al momento non convince il Lille. Les Dogues puntano a guadagnare qualcosa in più, ma secondo la medesima fonte il PSG non ha particolari problemi a giocare al rialzo.

La notizia che più intimorisce di le10sport riguarda il fatto che Renato Sanches avrebbe la priorità di trasferirsi a Parigi, entusiasta di giocare con top player dal calibro di Mbappè, Messi e Neymar. Sarà davvero così? Ad oggi ci si chiede quanto spazio potrebbe avere il portoghese tra i titolari del PSG.

Diverse fonti hanno continuato a sostenere che la destinazione prediletta da Renato rimane sempre e comunque il Milan, data anche la possibilità di un ruolo assolutamente centrale nel progetto rossonero. Ma le10sport non lascia spazio ad interpretazioni: Luis Campos lavorerà sodo per portare il 24enne nella capitale francese. Non appena Galtier si siederà sulla panchina del PSG inizierà il grande processo di reclutamento.

Secondo la medesima fonte, il Milan continua a monitorare la situazione, valutando se entrare o meno in battaglia coi parigini per aggiudicarsi Renato.