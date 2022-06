Romagnoli, super offerta dalla Premier: “Ma il suo sogno è un altro”

Altri aggiornamenti di mercato nel programma Calciomercato L’originale. Gianluca Di Marzio non ha parlato solo di Ziyech: si valuta un’uscita

Archiviata la delusione per la trattativa Botman sfumata, il Milan si è ributtato subito a capofitto sul mercato. Poco fa si è parlato di Ziyech, con i rossoneri interessati in maniera concreta e pronti a formulare un’offerta al Chelsea. La trattativa può essere impostata in maniera simile a quella Lukaku-Inter, dunque un prestito a 5-6 milioni di euro. C’è fiducia, ma non è l’unico a cui si lavora.

Il diavolo lavora anche in uscita. Per un difensore che, si spera, possa arrivare quanto prima, ce n’è un altro che probabilmente lascerà il club a suo malgrado. Parliamo di Alessio Romagnoli, capitano (forse ancora per poco) del Milan campione d’Italia.

Alessio è in scadenza di contratto, lui vuole rinnovare ma a quanto pare i rossoneri hanno altre idee. Diversi club sono sulle tracce dell’italiano, parliamo anche di squadre estere.

Non solo la Lazio infatti, ma ultimamente si è fatto avanti anche il Fulham, neo promosso in Premier League.

A riportare la notizia è stato Gianluca Di Marzio durante la puntata di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. Queste le parole del giornalista: “Romagnoli piace al Fulham, ha ricevuto un’offerta alta, ma ha dei dubbi in quanto si tratta di una squadra appena salita nel massimo campionato inglese. Resta ancora vivo l’interesse della Lazio. Il sogno del giocatore è quello di rimanere al Milan, ma a quanto pare la società ha altre idee“.