Berlusconi: “Serie A col Monza meglio della Champions col Milan”

Berlusconi, felice per la promozione del Monza, si lascia andare a dichiarazioni che sicuramente sorprendono i tifosi del Milan.

Dopo aver vinto tutto al Milan, adesso Silvio Berlusconi e Adriano Galliani vogliono portare in alto anche il Monza. Servirà tempo, però la promozione in Serie A è stato un primo passo importante per il progetto.

L’obiettivo dichiarato per la prima stagione nel massimo campionato italiano è quello di stare nella parte sinistra della classifica, dunque in top 10. Sono previsti grandi investimenti e stanno circolando nomi abbastanza importanti per il calciomercato in entrata. Alla Fininvest i soldi non mancano per rafforzare la squadra brianzola.

Berlusconi nel corso di un comizio politico fatto a Monza, dove domenica si vota per il ballottaggio delle elezioni del sindaco, ha rilasciato anche dichiarazioni riguardanti il calcio: “La commozione, l’emozione che avevo avuto col Milan magari dopo una vittoria della Coppa dei Campioni non è paragonabile alla commozione e all’emozione che ho avuto questa volte nel vedere i ragazzi del Monza in Serie A e l’abbraccio della città alla squadra e a tutti noi”.

Il Monza lo emoziona più del Milan, dunque. Dichiarazioni con scopo elettorale? Chissà… Intanto ribadisce di sognare in grande: “. Sono ancora il presidente che ha vinto di più nella storia del calcio, grazie alle vittorie del mio Milan. Con il Monza spero di essere protagonista in Serie A, magari non già nel primo anno. Questa città se lo merita, non aveva una squadra all’altezza del suo prestigio”.