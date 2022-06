Calciomercato Milan, colloqui positivi: ha deciso di restare

Al Milan interessa un giovane difensore, Difficile però che si possa chiudere: il club che ne detiene il cartellino vuole tenerlo. E arrivano conferme

Situazione complicata per quanto riguarda il difensore giovanissimo che milita in Premier League. In realtà nell’ultima stagione è stato in prestito in Francia, ma il suo cartellino lo detiene un club inglese. Ed è proprio questa società che non vorrebbe lasciarselo sfuggire, nonostante il pressing del Milan che lo ha opzionato dopo la trattativa non andata a buon fine con Sven Botman.

Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore. A maggior ragione dopo la trattativa non riuscita per portare nella Milano rossonera Sven Botman, Maldini e Massara sono tornati alla carica per permettere a Pioli di avere ampia scelta durante la prossima stagione, in cui la sua squadra sarà impegnata su vari fronti e vorrà di sicuro fare la voce grossa non soltanto nel campionato italiano, ma anche in Coppa e in Champions League.

E’ chiaro che per rinforzare la rosa c’è bisogno di investire, questo lo sa bene anche RedBird. Pensiamo, anzi siamo certi, che dopo il rinnovo del duo dirigenziale che arriverà all’inizio della prossima settimana ci sarà il boom del mercato rossonero. Bisogna dare fiducia a Paolo e Frederic, che hanno intenzione di proseguire in quel progetto che fino ad ora ha portato anche più frutti di quelli sperati inizialmente.

Saliba, il Milan lo cerca: l’ostacolo si chiama Arsenal

Proprio in virtù della prosecuzione di questo progetto seguendo la linea verde, dopo la rinuncia a Botman il Milan ha subito pensato ad un altro giovane difensore. Parliamo di William Saliba, che nell’ultima stagione ha militato in Francia, precisamente nell’Olympique Marsiglia. E’ di proprietà però dell’Arsenal. Il club londinese lo ha visto giocare molto attentamente e adesso sta pensando seriamente di tenerlo in rosa per l’annata calcistica che verrà.

Sembra essere questa almeno l’idea di Mikel Arteta, allenatore dei londinesi. Proprio dall’Inghilterra giunge notizia che Saliba comincerà la preparazione atletica con i Gunners e sarà valutato in ritiro. Ostacolo che dunque sarebbe insormontabile per il Milan, che contro il proprietario del cartellino del giocatore non potrebbe far nulla.