Calciomercato Milan, ecco le due alternative a Botman

La dirigenza rossonera piomba su due nuovi nomi per dimenticare l’affare sfumato con il Lille

Nella serata di ieri il Milan ha avuto la certezza ufficiale che il colpo Sven Botman è definitivamente saltato. Il centrale olandese ha scelto di non aspettare più i rossoneri e di accettare la corte del Newcastle, altro club che lo seguiva da parecchi mesi.

L’offerta dei Magpies al Lille era superiore rispetto a quella presentata dal Diavolo e il club francese ha preferito quindi dare priorità agli inglesi, che alla fine riescono a portare il classe 2000 in Premier League ad una cifra pari a 40 milioni più 5 di bonus. Il Milan ha trattato il giovane centrale per tanto tempo e lo scorso gennaio aveva anche ottenuto il sì. Tuttavia la distanza col Lille era troppa e ora i rossoneri devono pensare alle alternative.

Un altro centrale serve, nonostante comunque Stefano Pioli possa già contare su un terzetto molto affidabile con Tomori, Kalulu e il rientrante Simon Kjaer. L’addio di Alessio Romagnoli porta la dirigenza a intervenire sul mercato per completare il pacchetto arretrato e al momento, secondo quanto riportato da Sky, le piste più calde sembrano essere due.

Maldini al bivio: Theate o Saliba

La prima è quella che porta al difensore del Bologna, Arthur Theate, reduce da un’ottima prima stagione in Serie A. Con la maglia dei felsinei il belga ha collezionato 31 presenze e 2 gol in questa stagione. Gli emiliani lo hanno prelevato in prestito la scorsa estate dall’Ostende e ora hanno riscattato il suo cartellino per 6 milioni di euro. La sua valutazione attuale dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni e Maldini sta valutando l’eventuale convenienza dell’operazione, nonché i margini di trattativa per abbassare la cifra.

Il secondo nome è quello di William Saliba, che ieri è stato accostato con forza ai rossoneri. Quella per il 21enne francese non è però affatto un affare semplice. Il calciatore ha una valutazione molto alta (si parla di addirittura 30 milioni) e l’Arsenal non ha intenzione di provarsene. Il ragazzo ha disputato un’ottima stagione in prestito al Marsiglia e ha attirato l’interesse del Milan. Nei prossimi giorni si capirà quanto questa pista sia effettivamente percorribile.