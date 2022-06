Calciomercato Milan, ha detto no: è una buona notizia

Uno degli obiettivi del mercato estivo rossonero ha rifiutato il trasferimento in una squadra della Premier League: una rivale in meno da sfidare.

Il Milan vuole rinforzare in tutti i reparti e ha nel mirino diversi giocatori che possono aumentare la qualità della squadra. Stefano Pioli ha fatto presente alla dirigenza il tipo di innesti che gli servono e non resterà deluso, dopo aver vinto lo Scudetto.

Nelle ultime ore si parla dei contatti avviati per Hakim Ziyech del Chelsea, un calciatore che può agire sia da trequartista che da esterno destro offensivo. Un jolly molto dotato a livello tecnico e con l’esperienza giusta per inserirsi bene nello spogliatoio. Si cerca di fare l’operazione in prestito con diritto di riscatto, così da avere maggiori risorse da destinare ad altre trattative.

Una di queste potrebbe essere quella riguardante Charles De Ketelaere, 21enne astro nascente del calcio belga. Milita nel Club Bruges, dove nell’ultima stagione ha brillato giocando soprattutto da attaccante: 18 gol e 10 assist in 49 presenze. Può essere schierato pure da trequartista e in caso di necessità anche da ala destra d’attacco.

Calciomercato Milan, De Ketelaere dice no al Leeds

Il Club Bruges vorrebbe tenere De Ketelaere per un’altra stagione, ma di fronte a offerte da 35-40 milioni di euro può cederlo. Inoltre, come spesso avviene, la volontà del giocatore è importante per determinare un trasferimento.

Sul giovane talento belga hanno messo gli occhi più squadre, in particolare della Premier League. Da settimane si parla del Leicester City, ma negli ultimi giorni è spuntato fuori anche il forte interesse del Leeds United.

Tuttavia, dal Belgio il giornalista Alexandre Braeckman fa sapere che De Ketelaere tramite il suo entourage ha comunicato al Leeds United di non essere interessato a unirsi alla squadra che nell’ultima stagione ha rischiato la retrocessione in Championship. Il club inglese non si è ancora arreso completamente, però la pista si sta raffreddando.

Una buona notizia per il Milan, anche se dovrà fare un’offerta convincente per spingere il Club Bruges a cedere il suo gioiello. Finora era trapelato che i rossoneri possono arrivare a 30 milioni e magari aggiungere dei bonus. Comunque la trattativa non sembra ancora decollata, dato che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno prima altre operazioni da definire.