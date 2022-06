Calciomercato Milan, “è stato offerto”: la verità su Ziyech

Dall’Inghilterra giungono novità sul calciomercato del Milan: un giocatore importante è stato proposto e l’affare non è impossibile.

I tifosi rossoneri si aspettano dei buoni colpi da parte della dirigenza nella campagna acquisti estiva. Soprattutto nel reparto offensivo c’è il desiderio di vedere alcuni rinforzi di alto livello.

Paolo Maldini e Frederic Massara sanno di cosa c’è bisogno per migliorare la squadra di Stefano Pioli, che nonostante lo Scudetto vinto ha bisogno di alcuni ritocchi in alcuni ruoli precisi. I milanisti vogliono colpi importanti nel reparto offensivo, dove servono più assist e più gol nel terzetto alle spalle del centravanti.

Tolto Rafael Leao, andato in doppia cifra sia con le reti che con gli assist, gli altri non hanno dato un contributo elevato in termini numerici. Il Milan sa che è fondamentale intervenire nel mercato e tra le possibilità emerse c’è anche quella dell’ingaggio di Hakim Ziyech. Può giocare trequartista e ala destra offensiva. Per caratteristiche ed esperienza sarebbe perfetto per mister Pioli.

Mercato Milan, affare Ziyech: le conferme dall’Inghilterra

Nizaar Kinsella, giornalista inglese di Goal.com e molto vicino al Chelsea, ha confermato che Ziyech è stato offerto al Milan da un intermediario. È stata già esplorata la possibilità di fare un’operazione con la formula del prestito. I Blues sono disposti a cedere il giocatore al giusto prezzo.

Per il club rossonero sarebbe un grande colpo prendere il 29enne marocchino in prestito oneroso con diritto di riscatto. Chiaramente c’è da trovare l’accordo sulle cifre, cosa non semplice. Il Chelsea nel 2020 ha pagato 40 milioni di euro il cartellino dell’allora stella dell’Ajax e non vuole fare regali, anche se rispetto ad allora il prezzo è sceso.

Lo stipendio di Ziyech è di 5 milioni di sterline, ovvero 5,8 milioni di euro, pertanto anche su questo aspetto servirà trattare. Il Milan può comunque sfruttare il Decreto Crescita per pagare meno tasse e dunque avere un costo lordo a bilancio non eccessivamente pesante.