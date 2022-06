Calciomercato Milan, “Zero possibilità”: non c’è dubbio

L’esperto di mercato fa chiarezza: il Milan non ha la minima di ingaggiare il giocatore! I piani per quel ruolo son ben altri…

Continuano e si rincorrono le diversi voci di mercato. Dopo aver lasciato andare Sven Botman, che ha accettato la corte del Newcastle, pare che i piani di Paolo Maldini e Frederic Massara siano cambiati. L’investimento più grande, come si vociferava da giorni, verrà fatto per il reparto della trequarti.

È schizzato in testa il nome di Hakim Ziyech nelle preferenze dei due dirigenti, un vecchio pallino che potrebbe arrivare a Milano quest’estate. Milan e Chelsea, secondo le ultime, sono già in trattativa per il marocchino. Si lavora sulla soluzione del prestito, ma il nodo da sciogliere rimane sempre e comunque l’ingaggio.

Per il centrocampo rimane sempre caldo il nome di Renato Sanches. Nonostante l’avanzata del PSG, il Milan è fiducioso di poter chiudere l’operazione ma c’è tutta la sensazione che bisognerà prima aspettare le firme di Maldini e Massara per i rinnovi per sbloccare il tutto. Ma non si ferma certamente a questi due nomi il mercato dei rossoneri.

Ci sono diversi ruoli da rivisitare, come ad esempio quello del terzino sinistro. La prossima stagione, Theo Hernandez dovrà essere affiancato da un elemento di grande affidabilità, che possa riscattare la deludente esperienza di Fodé Ballo-Touré. Come risaputo, il senegalese è in uscita. Il Milan vorrebbe sostituirlo con un profilo di maggiore qualità, così da regalare a Pioli un vice Theo di tutto risposto.

Milan, vice Theo: il brasiliano non è un obiettivo

Negli ultimi giorni hanno fatto sognare le voci di mercato sul possibile arrivo a Milanello di Marcelo. Il terzino del Real Madrid è in scadenza di contratto, e potrebbe rappresentare un parametro zero preziosissimo. Dalla Spagna era arrivata l’indiscrezione di un’offerta del Milan, ma che non ha mai trovato conferma.

È vero che Marcelo è uno dei terzini più forti al mondo e potrebbe far comodo a qualsiasi squadra, ma il suo ingaggio non è assolutamente nei piani di Maldini e Massara. Inoltre, il giocatore non avrebbe alcun interesse a trasferirsi in club per fare la riserva. Dopo aver vinto tutto, ha solo tanta voglia di divertirsi e chiudere la carriera da protagonista.

Motivazioni che trovano conferma nell’ultimo aggiornamento di Matteo Moretto. L’esperto di mercato ha fatto sapere che c’è l’0% di possibilità di vedere Marcelo in rossonero, e che il Milan ha altri piani per quel ruolo. Chiusa quindi la questione. I tifosi devono abbandonare il sogno brasiliano e accettare la realtà dei fatti. Moretto aggiunge che la priorità del terzino è quella di rimanere a Madrid, ma sta tenendo in considerazione un’offerta del Getafe.