Di Marzio: “Sanches non è sfumato. Maldini e Massara, ecco quando firmano”

Ultime novità che giungono ancora una volta dal programma Calciomercato L’Originale. Resta vivo l’interesse per il centrocampista portoghese

Ultimissimi aggiornamenti arrivati pochi istanti fa sempre dal programma serale in onda su Sky Sport, Calciomercato – L’Originale. Su Renato Sanches l’interesse è sempre vivo, importanti passi in avanti per il rinnovo di Maldini e Massara. Ci sarebbe già il giorno della firma sul nuovo contratto.

Archiviato Botman, il Milan sembra non aver subito il contraccolpo psicologico. Subito nuovamente al lavoro il duo Maldini e Massara, che cercano di regalare a Pioli nuove pedine per il suo scacchiere tattico. Si lavora su diversi ambiti e reparti, non solo per quanto concerne il difensore.

Pare infatti che i rossoneri abbiano messo gli occhi su Ziyech, sarebbe davvero un gran colpo.

Dal Lille, come già detto, è sfumato Botman, ma resta sempre più che aperta la pista che porta a Renato Sanches. Nonostante l’inserimento forte ed importante da parte del Paris Saint-Germain, il Milan resta vivo all’interno della trattativa. Secondo quanto riportato da Di Marzio, al momento non ci sarebbero novità né dall’Italia ma nemmeno dalla Francia, tutto resta ancora in stand by.

Diversa la questione invece riguardante Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti, come ormai noto, sono in scadenza di contratto e tra meno di una settimana rischiano di trovarsi fuori dal Milan. Questo però non accadrà perché proprio quasi sul gong arriverà la tanto attesa firma del rinnovo.

Sempre secondo il noto giornalista Gianluca Di Marzio, questa firma con successiva ufficialità potrebbe arrivare ad inizio settimana prossima, tra lunedì e martedì. Una notizia attesa da tutto il popolo rossonero, che varrebbe più di qualsiasi acquisto.