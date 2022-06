Milan, Lazetic segna ancora in Nazionale: una rete alla… Giroud – VIDEO

Arriva ancora un gol per Marko Lazetic durante l’Europeo U19. Seconda rete nella fase a gironi ma la sua Serbia viene eliminata

Ancora protagonista Marko Lazetic con la sua Serbia Under 19 durante l’Europeo di categoria. Per lui la seconda marcatura nella fase a gironi della competizione, non basta però per passare il turno. La sua Nazionale lascia all’ultimo posto nel raggruppamento, ma per l’attaccante rossonero resta la bella vetrina. Il Milan intanto ragiona sul suo futuro.

Seconda marcatura nell’Europeo Under 19 per Marko Lazetic, ma la sua Serbia perde 3-2 e abbandona la competizione. A nulla è servito il cosiddetto gol di rapina dell’attaccante del diavolo. E’ stato comunque un cammino più che positivo per Marko.

La rete di questa sera può sembrare banale ma non lo è. Si è fatto trovare pronto nel posto giusto al momento giusto, depositando il pallone in rete a portiere ampiamente battuto. Un gol alla Pippo Inzaghi, o per rifarci ai giorni nostri, alla Olivier Giroud.

Che futuro per Marko Lazetic? Il Milan pensa al prestito

Marko Lazetic è arrivato in Italia a gennaio, per sostituire un deludente Pietro Pellegri. Con la prima squadra rossonera non si è praticamente mai visto, soltanto uno spezzone di partita nella sconfitta per 3-0 nel derby con l’Inter di Coppa Italia. Per il resto, Lazetic ha giocato soprattutto con la formazione Primavera. Anche diversi problemini muscolari gli hanno impedito di entrare definitivamente in condizione atletica.

Ma il Milan crede ancora in lui e lui sta provando a ripagare questa fiducia. Con i suoi pari età fa sempre bene, lo ha dimostrato anche in questi giorni con la Nazionale Under 19 serba. Per lui potrebbe arrivare un prestito nella prossima stagione, proprio per dargli la possibilità di mettersi in mostra in maniera definitiva nel campionato di Serie A. O perché no potremmo vederlo all’opera in cadetteria così come è stato con Lorenzo Colombo.

Uno 2004, l’altro 2002, entrambi di proprietà del Milan. Rappresentano il futuro del diavolo.