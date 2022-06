Milan, rimpianto Botman: il retroscena sull’ultimo rilancio rossonero

Il Milan resta con il cerino in mano sull’affare Sven Botman: pare che i rossoneri avessero alzato la posta, ma non è bastato.

L’esito della giornata di ieri rischia di sconfortare l’ambiente Milan e di mettere in allarme il club in vista dei movimenti futuri. La notizia lanciata del pomeriggio ha riguardato un vero e proprio ‘addio’ ad un obiettivo di mercato primario.

Sven Botman non sarà un calciatore del Milan. Non è bastato il pressing rossonero degli ultimi sei mesi, i contatti diretti con l’entourage ed un accordo formale già trovato con il difensore olandese. Il quale volerà in Inghilterra per firmare con il Newcastle, club che ha vinto il lungo duello con il Milan per il centrale.

Il Newcastle, club divenuto ricchissimo all’improvviso con l’approdo della proprietà saudita, spenderà 40 milioni di euro (bonus compresi) per accaparrarsi Botman. Nonostante la preferenza rossonera, il difensore classe 2000 ha dato l’ok al trasferimento, approvato anche dal Lille.

Il Milan ci ha provato fino all’ultimo, ma Botman ha scelto la Premier

Un grosso rimpianto per il Milan, che come detto ha lavorato in maniera continua sul colpo Botman. Anche durante l’impasse delle ultime settimane dovuta al cambio di proprietà ed alla annosa questione, ancora irrisolta, dei rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara.

Il portale Tuttomercatoweb.com aumenta i rimpianti rossoneri. L’indiscrezione clamorosa è che nelle scorse ore il Milan ha provato anche un importantissimo rilancio su Botman, quando ha subodorato che il Newcastle stesse tentando l’accelerata decisiva.

Messi sul piatto fino a 35 milioni di euro, mentre in precedenza il Milan non aveva mai superato quota 30 milioni nonostante le esose richieste del Lille. Un rilancio in extremis per cercare di convincere i francesi, ma soprattutto sperando che Botman facesse la voce grossa all’interno del club e preferisse comunque l’offerta rossonera.

Ma Botman non si è dimostrato attratto ai colori rossoneri quanto fece un anno fa Mike Maignan, che rifiutò altre opzioni scegliendo soltanto l’ipotesi Milan. Il difensore olandese aveva già messo in conto un trasferimento in Premier League e non ha più preso in considerazione il rilancio di Maldini e compagnia.

Lunedì il classe 2000 volerà a Newcastle upon Tyne per le visite mediche di rito e la firma sul contratto con i Magpies. Al Milan non resta che rammaricarsi e virare il prima possibile su altri obiettivi per la difesa. Ma soprattutto sperare che con l’altro grande obiettivo di casa Lille, ovvero Renato Sanches, non finisca nella stessa deludente maniera.