Niente Milan, resta in Premier: colpo da 50 milioni

Sfuma definitivamente la pista che porta all’attaccante. Il Milan dovrà guardare ad altri obiettivi, dato che il giocatore ha accettato la corte del club inglese…

Nelle ultime ore stanno tenendo banco le sorprendenti voci di mercato riguardanti il Milan ed Hakim Ziyech. Il vecchio pallino di Maldini e Massara è tornato in voga nell’ambiente rossonero. Il Diavolo sta trattando con il Chelsea per l’ingaggio del giocatore, e rispetto alla scorsa stagione sono più alte le probabilità per il suo trasferimento.

Dopo la delusione per il colpo Botman, ormai diretto verso il Newcastle, i due dirigenti rossoneri vogliono far capire quali sono le reali intenzioni per il mercato estivo, sorprendendo tutti i tifosi. Ziyech è quindi un nome caldissimo, come rimane caldo anche quello di Charles De Ketelaere. Il Milan non ha mollato il belga, e sta pensando a lui e al marocchino come agli acquisti perfetti per rendere assolutamente competitiva la squadra e la sua trequarti.

Con Ziyech e De Ketelaere il reparto offensivo del Milan avrebbe completamente un’altra marcia. Parliamo di giocatori sempre proiettati verso la porta avversaria e bravi a legare il gioco. Il Milan, oltre alla trequarti, sta però pensando anche di rimpolpare la batteria d’attaccanti. Con Ibrahimovic fuori dai giochi per un pò di tempo e Origi da sfruttare come jolly d’attacco, Giroud avrebbe necessità di un ricambio fisso nel ruolo.

Milan, sfuma la pista inglese: va all’Arsenal

Nell’ultimo mese si è raccontato di come Maldini e Massara fossero alla ricerca di un centravanti che potesse portare ulteriore qualità in avanti. Ha fatto soprattutto discutere il nome di Gianluca Scamacca, l’azzurro che ha concluso un’ottima stagione con il Sassuolo. Ma è proprio il club neroverde a rappresentare l’ostacolo, dato che la richiesta per la cessione è di 40 milioni di euro.

Paolo Maldini ha cercato nel frattempo di fiutare altri profili più convenienti dal punto di vista economico, ma che vantassero grandi potenzialità e anche quel pizzico di esperienza. Hanno fatto sognare le voci sui contatti tra il direttore tecnico del Milan e gli agenti di Gabriel Jesus. Dialoghi confermati dalle fonti più accreditate. Maldini ha visto in Jesus un’occasione d’oro dato il contratto in scadenza nel 2023 del brasiliano.

Purtroppo, però, c’è stato l’Arsenal a rappresentare il rivale numero uno, e si sa i club di Premier League non hanno mai particolari problemi a battere la concorrenza sul piano economico. Infatti, come riportato da Nicolò Schira, il Manchester City ha accettato l’offerta di 50 milioni di euro dei Gunners e Gabriel Jesus ha accettato il trasferimento. A breve, il brasiliano sarà quindi un nuovo attaccante dell’Arsenal.

Una notizia che stupisce? Soltanto in parte, dato che il giocatore aveva sempre dato priorità alla permanenza in Premier League. Ciò che però lascia basiti è che Gabriel Jesus non giocherà la Champions la prossima stagione.