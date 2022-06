Segna sempre Camarda! Gol Scudetto, è la pepita d’oro del Milan

Un talento dal sicuro avvenire quello di Francesco Camarda, che si sta confermando come l’attaccante più letale del vivaio Milan.

Il Milan Under 15 si è laureato campione d’Italia nella propria categoria per la terza volta nella storia. Una grande soddisfazione per il vivaio rossonero che vede un futuro prezioso e vincente.

La finalissima del torneo giovanile è stata vinta sui pari età della Fiorentina. Un successo di misura sul campo di Tolentino che ha portato la firma di un giovanissimo ma già illustre attaccante.

Stiamo parlando di Francesco Camarda, il classe 2008 del Milan U-15 che da tempo fa parlare di sé. Un bomber di razza, straripante nelle categorie giovanili ed ora anche vincitore dello Scudetto.

Camarda, numeri incredibili

Del baby Camarda si era già parlato mesi fa, per la sua consuetudine al gol che lo ha fatto diventare un piccolo fenomeno mediatico nel calcio giovanile italiano. Ma soprattutto in casa Milan, visto che i rossoneri si stanno godendo le sue prodezze.

Nato nell’aprile 2008, Camarda è un prodotto del vivaio rossonero, tifosissimo della squadra per cui milita. I suoi numeri da centravanti hanno dell’incredibile: dal 2017 ad oggi ha messo a segno nel settore giovanile circa 500 reti, tra cui quella decisiva per lo Scudetto giovanile del Milan U-15.

Il baby rossonero sta battendo ogni tipo di record. Non è un caso se a soli 13 anni è stato già chiamato dal tecnico Bertuzzo per giocare sotto età e fare comunque la differenza. Un gol importantissimo nella finale contro i viola che conferma quanto il numero 9 sia pronto per certi palcoscenici, grazie al colpo di testa sotto misura che ha regalato il titolo al Milan. Non a caso è già nel giro della Nazionale italiana, ovviamente selezioni juniores.

Gli addetti ai lavori, coloro che seguono il calcio giovanile italiano ed internazionale, ne parlano come di un predestinato. E non sarebbe possibile il contrario visti certi numeri. Già nel recente passato in molto lo hanno definito il nuovo Youssoufa Moukoko, altro giovanissimo goleador del Borussia Dortmund che ha già stracciato tutti i record sia in Bundesliga che in Europa. Ovviamente bisogna andare cauti: è un ragazzo giovanissimo che ha ancora tanto da imparare e da migliorare.