Stipendio Ziyech, quanto guadagna il giocatore del Chelsea

L’ingaggio del marocchino può essere un problema nella trattativa: quanto percepisce il trequartista

Torna di moda sul mercato un nome che il Milan conosce molto bene e che soprattutto la scorsa estate era stato accostato con grande insistenza ai rossoneri, soprattutto nella prima parte della sessione estiva.

Stiamo parlando di Hakym Ziyech. I rossoneri avevano valutato attentamente il suo nome per la trequarti , così come tanti altri. Nel caso del marocchino però i Blues non avevano acconsentito al prestito e pretendevano una cifra vicina ai 40 milioni per privarsene subito dopo un solo anno. I londinesi infatti avevano fatto un investimento ingente nell’estate del 2020. Alla fine per rinforzarsi in quel ruolo, il Diavolo aveva virato su Junior Messias chiudendo l’affare col Crotone.

Adesso la situazione potrebbe riaprirsi perché Ziyech ha chiesto la cessione al Chelsea. Il classe ’93 è stato proposto alla dirigenza rossonera che ora sta valutando la fattibilità dell’operazione. Maldini lavora sulla formula ma la trattativa potrebbe essere facilitata dai buoni rapporti tra le due società, che lo scorso anno hanno chiuso l’affare Fiyako Tomori. Entrambe le nuove proprietà tra l’altro sono americane.

L’ingaggio del marocchino spaventa: si dovrà trattare

C’è però anche da risolvere la questione relativa all’ingaggio, perché il giocatore percepisce una cifra molto importante, non proprio in linea con i parametri del Milan. Ziyech, in effetti, attualmente al Chelsea guadagna una cifra intorno ai 5,2 milioni di sterline, che corrispondono più o meno a 6 milioni di euro. Parliamo comunque di cifre lorde (al netto siamo sui 3,5), ma comunque alte e che il Milan deve e vuole abbassare un po’. Il giocatore ha dato disponibilità a trattare.

Il Milan vuole dimenticare l’affare Botman, sfumato nella giornata di ieri, e cerca un grande colpo anche dal punto di vista mediatico. Il marocchino potrebbe rappresentare un grande acquisto da questo punto di vista, ma andrà fatto alle condizioni del Milan. Nello stesso ruolo rimangono comunque vivie le piste che portano a De Ketelaere, Noa Lang e Hamed Traoré.