Ziyech al Milan, si può fare: “sponsor” a sorpresa

Arrivano conferme sulla volontà del Milan di provare a prendere Ziyech dal Chelsea: ci sarebbe anche una persona che “sponsorizza” il suo arrivo in Italia.

Sfumato l’arrivo di Sven Botman, che andrà al Newcastle United, il club rossonero comunque lavora per rinforzare in maniera importante la squadra. Ci saranno interventi in ogni reparto e quello offensivo desta le maggiori curiosità.

I tifosi del Milan si aspettano dei colpi importanti, capaci di dare ulteriore entusiasmo alla piazza oltre che di migliorare l’organico. Nelle ultime ore è circolato un nome decisamente gradito, quello di Hakim Ziyech. Il 29enne marocchino può lasciare il Chelsea e rappresenterebbe un grande innesto per Stefano Pioli.

Ha esperienza e qualità importanti. Può agire sia da trequartista che da esterno destro offensivo, ruoli nei quali al Diavolo serve un salto di qualità. Alle giuste condizioni economiche, sarebbe un buonissimo affare.

Calciomercato Milan, altre conferme su Ziyech

Oggi il Corriere della Sera conferma che il Milan ci sta provando ad assicurarsi Ziyech. L’obiettivo è quello di concretizzare l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. In questo modo il Chelsea si libererebbe di uno stipendio pesante e l’impatto sul bilancio rossonero sarebbe limitato. Il vero ostacolo è proprio quello di trovare la quadra sulle cifre del trasferimento.

L’ingaggio di Ziyech non è basso: 5 milioni di sterline, ovvero 5,8 milioni di euro. Ma tra Decreto Crescita e bonus potrebbe non essere così complicato giungere a un accordo. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità al trasferimento. La partita più difficile è quella con il Chelsea, che dopo aver investito 40 milioni per comprarlo dall’Ajax nel 2020 non vuole fare regali.

Il Corriere della Sera aggiunge che ci sarebbe anche uno sponsor a sorpresa per l’arrivo di Ziyech in Italia: Romelu Lukaku. I due hanno legato molto al Chelsea. Anche se il belga è diretto verso l’Inter, gli ha comunque parlato molto bene di Milano e di quanto sarebbe bello affrontarsi anche da avversari nel derby della Madonnina. Vedremo se i due effettivamente si ritroveranno contro nella prossima stagione sportiva.

Chiaramente il pensiero di Lukaku non condizionerà la trattativa, ma comunque è un elemento che può ulteriormente spingere l’ex stella dell’Ajax a scegliere Milano invece che altre soluzioni. La differenza poi la faranno le offerte economiche, come sempre.