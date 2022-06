Calciomercato Milan, ancora minacce dalla Premier: alzano l’offerta!

Secondo note fonti inglesi, il club di Premier League vuole fare sul serio per il giovane talento! Il Milan dovrà stare quindi attento alla concorrenza..

Ore frenetiche in casa Milan. Domani è attesa la fatidica firma per il rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Sigle che saranno essenziali per dare una svolta al mercato e cominciare a fare sul serio. I due dirigenti hanno le idee chiare: regalare al Diavolo i colpi giusti per affermarsi tra le big più forti d’Europa.

Non è un caso che gli ultimi nomi accostati al Milan abbiano tutti un certo blasone. Dopo aver lasciato andare Botman, si è ampiamente compreso che Paolo Maldini voglia riservare lo sforzo economico del mercato estivo sulla trequarti. Un reparto che urge di maggiore qualità ed estro calcistico. Marco Asensio, Nicolò Zaniolo, Domenico Berardi, Noa Lang, Charles De Ketelaere, Junior Traorè… e, per ultimo, Hakim Ziyech.

Il marocchino è slittato in testa alla classifica dei desideri più grandi della dirigenza milanista e di tutti i tifosi. I dialoghi tra Milan e Chelsea sono iniziati, ma bisognerà sciogliere diversi nodi. La sensazione è che la trattativa non sarà affatto breve. Hakim è quindi tra i favoriti, ma non è l’unico. Insieme a lui, Paolo Maldini sogna il talento del Club Brugge Charles De Ketelaere.

Il belga è oggi considerato come uno dei talenti emergenti più forti in circolazione. Un 10 puro, ma così completo da saper ricoprire una molteplicità di ruoli. Esterno sinistro o destro, trequartista dietro la punta, seconda punta, falso nueve. Insomma, chi si aggiudica De Ketelaere si mette a posto per i prossimi dieci anni. Difatti la concorrenza non manca, e pure molto agguerrita.

30 milioni per De Ketelaere: gli inglesi aumentano l’offerta

Come circolato negli ultimi giorni, Leeds United e Leicester sono piombati su Charles. Soprattutto la prima si è fatta avanti concretamente, mettendo sul piatto una ricca offerta di 25 milioni di euro. De Ketelaere e il Club Brugge hanno rispedito al mittente la proposta, forti della volontà del giocatore in primis che non gradisce la destinazione.

Il Leeds attualmente ha l’esigenza di sostituire Raphinha, che ormai sembra diretto verso l’Arsenal, e il trequartista del Club Brugge è il prescelto. Il Daily Mail fornisce importanti novità in merito, ovvero che i Cocks sono pronti a giocare al rialzo. Difatti, è stata messa di recente sul tavolo un altra offerta da 30 milioni di euro per convincere il Club Brugge a far partire il suo gioiello. La medesima fonte afferma che il Leeds è abbastanza convinto di poter persuadere De Ketelaere data la possibilità di fargli giocare la Premier League.

In realtà, come ribadito in questi giorni, Charles vorrebbe giocare la Champions League e i Cocks non potranno di certo accontentarlo. Si attende la risposta del Brugge e del giocatore, ma il Milan rimane fiducioso, conscio che la Milano rossonera è una destinazione parecchio gradita al 21enne belga.