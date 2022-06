Calciomercato Milan, c’è il placet di Ancelotti: prezzo accessibile

Repubblica fornisce aggiornamenti cruciali sul mercato del Milan! Attenzione sulla trequarti, dove prende sempre più terreno un nome…

L’attenzione di tutti i media, italiani ed esteri, è attualmente concentrata sulla trequarti del Milan. Dopo aver lasciato perdere l’acquisto di Sven Botman, difensore olandese adesso ad un passo dal Newcastle, è stato chiaro come Paolo Maldini voglia riservare lo sforzo di mercato sul reparto dietro la punta.

La trequarti di Stefano Pioli presenta attualmente diverse carenze, soprattutto al centro e sul lato destro. Brahim Diaz va verso la conferma, ma bisognerà trovare un titolare che possa prendere le redini delle manovre offensivi del Milan. Alexis Saelemaekers e Samuel Castillejo, con Junior Messias riscattato dal Crotone, sono invece i primi indiziati a lasciare Milanello. È prevista dunque una rivoluzione nel ruolo di esterno destro alto.

I nomi che attualmente vengo accostati al Diavolo sono parecchi e tutti grande qualità. Da Zaniolo a De Ketelaere, per arrivare a Marco Asensio, Hakim Ziyech e Junior Traoré. Al momento, il marocchino e il belga vengono dati tra i favoriti in assoluto da Maldini e Massara, ma non sarà così semplice arrivare a loro.

Per quanto riguarda De Ketelaere bisognerà affrontare le pretese del Club Brugge, che al momento non scendono sotto i 35 milioni di euro. Per Ziyech invece sarà essenziale sciogliere il nodo legato all’ingaggio (6 milioni di euro). Trattative complicate e che difficilmente si risolveranno a stretto giro di posta. Per questo, secondo Repubblica sta prendendo sempre più campo un altro nome per la trequarti rossonera.

Milan, il trequartista dal Real Madrid

Repubbica spiega che sta prendendo sempre più quota il nome di Marco Asensio in casa Milan. Lo spagnolo è lontanissimo dal rinnovare il suo contratto, e insieme al suo agente Jorge Mendes sta programmando il suo prossimo futuro. La sensazione è che Asensio lasci Madrid quest’estate per trovare centralità nel progetto di un altro club, e il Milan pare essere una concreta possibilità.

C’è di più. Repubblica parla già di aspetti economici, con il club di Florentino che chiede 25 milioni di euro per la cessione del talento. Il Milan, riporta la medesima fonte, non vuole spingersi oltre i 15 milioni più bonus. Novità anche sull’ingaggio di Marco Asensio. Al Real Madrid percepisce 5 milioni abbondanti, il club rossonero si spingerebbe ad offrirne un massimo di 4 milioni a stagione.

A favorire l’affare può essere l’ottimo rapporto tra Milan e Real Madrid, con Carletto Ancelotti che avrebbe già dato il via libera alla cessione di Marco. Repubblica sottolinea infine come lo spagnolo sia il giocatore ideale per Pioli, data la sua duttilità e qualità individuale. Sarà lui il rinforzo per la trequarti rossonera?