Calciomercato Milan, segnali positivi: colpo possibile!

Il Milan continua a sperare nel grande colpo, un calciatore offensivo che sta diventando un elemento a dir poco fondamentale per il futuro.

A prescindere da quelle che saranno le priorità, i piani e le tipologie di investimenti previsti in questa sessione estiva, il Milan vuole rinforzare una zona in particolare.

Stefano Pioli avrebbe chiesto novità e maggiore qualità tecnica per quanto riguarda la trequarti rossonera. O meglio, servirebbe un calciatore forte e di spessore che possa agire sia da numero 10 puro, dietro le punte, sia da esterno d’attacco quando la manovra si sviluppa in zone laterali.

Tra i tanti nomi e profili sondati in queste settimane, sta prendendo piede un vecchio pallino del Milan. Un nome altisonante che piace da tempo e che, improvvisamente, potrebbe diventare una sorta di colpo conveniente ed ideale per rinforzare quella zona di campo.

Milan, segnali positivi

Il giocatore in questione è Hakim Ziyech, esterno d’attacco del Chelsea. Un profilo che il Milan ha seguito anche in passato, sia quando militava da titolarissimo nell’Ajax, sia lo scorso anno dopo una prima stagione inglese sotto la sufficienza.

Neanche nell’ultima stagione Ziyech si è messo particolarmente in mostra. Ha avuto più spazio e meno infortuni, ma l’idea del tecnico Thomas Tuchel è quella di tagliare diversi elementi poco ‘centrali’ della sua rosa, tra cui spicca il nome dell’esterno marocchino classe 1993.

Le ultime sull’opzione Ziyech per il Milan arrivano dalle parole di Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato di Sky Sport. Gli aggiornamenti sembrano essere positivi: il Chelsea avrebbe aperto alla cessione del marocchino (con passaporto olandese) e lo stesso calciatore avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento in Italia.

Non c’è ancora una vera e propria trattativa, né discorsi concreti aperti sull’asse Milano-Londra. Ma di certo con queste premesse il Milan proverà ad imbastire un dialogo per arrivare a Ziyech, in scadenza di contratto a giugno 2025 ma desideroso di cambiare aria qualora il Chelsea non lo considererà importante.

Le alternative restano sempre Charles de Ketelaere, altro calciatore che aspira a giocare nel Milan ma con una valutazione da 40 milioni di euro per il suo cartellino. Oppure Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma ma anch’egli valutato in maniera molto esosa (non meno di 50-60 milioni complessivi).

Centrocampo Milan, non è ancora finita per Sanches

Capitolo Renato Sanches. Il Milan deve forzatamente ingaggiare un nuovo mediano per rimpiazzare Franck Kessie e il nome del portoghese del Lille resta in cima alla lista dei papabili. Il problema è che il PSG si è inserito e rischia un secondo effetto Botman, ovvero una trattativa non chiusa dal Milan e ‘scippata’ da altri club più ricchi.

La verità è che il PSG non ha affondato ancora il colpo su Sanches, nonostante sia diventato un elemento intrigante per il mercato in entrata dei parigini. Il Milan resta fiducioso e mantiene la sua posizione: una volta trovato l’accordo con il Lille potrebbe portarsi a casa il classe ’97.