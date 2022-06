Calciomercato Milan, Ziyech è molto ambito: tutte le pretendenti

Sulle tracce dell’esterno marocchino non c’è solo il club rossonero: diverse pretendenti da Liga, Ligue 1 e anche Serie A

L’operazione che potrebbe portare Hakim Ziyech al Milan è stata confermata nella giornata di oggi e si comincia a parlare di una prima formula per la trattativa con il marocchino.

Sky Sport ci spiega che i rossoneri sono pronti a rinforzarsi sulla trequarti e a consegnare un esterno di qualità a Stefano Pioli, che lo ha richiesto personalmente. E’ tornato di moda quindi il nome dell’esterno del Chelsea, che va ad aggiungersi a quelli di De Ketelaere, Noa Lang e Traoré. Sky ci dice che i contatti con il club inglese sono stati avviati e che ora arrivare al vecchio pallino potrebbe essere possibile.

Il Chelsea ha in mente di rivoluzionare l’attacco e in particolare le fasce, avendo puntato Sterling e Dembelé, e potrebbe quindi lasciar partire il classe 93′. Il primo ostacolo è rappresentato dall’ingaggio del calciatore, di 6 milioni di euro. Per risolvere questa situazione ci sono due ipotesi: il Chelsea che paghi una percentuale dello stipendio o il ragazzo che rinunci a una parte di esso. Ma un altro problema potrebbe essere rappresentato dalla concorrenza.

Dal Siviglia alla Roma: tutti i club che ambiscono al marocchino

Le pretendenti per il fantasista dei Blues sono più di una, perché oltre all’interesse dei rossoneri ci sarebbe anche quella della Roma di José Mourinho e degli spagnoli del Siviglia. Da più fonti è stato assicurato che il marocchino sarebbe disposto a trasferirsi a Milano ma, allo stesso tempo, potrebbe anche gradire altre destinazioni. Va poi considerato anche un club di Ligue 1 sulle sue tracce, ovvero il Marsiglia di Jorge Sampaoli.

Il giocatore, pagato ben 40 milioni dai londinesi, non ha mai fatto vedere in Premier League quello che era stato capace di fare con la maglia dell’Ajax. Il freno in questo momento rimane sempre dovuto alle alte pretese di ingaggio del 29enne, che se non acconsentirà ad abbassarsi lo stipendio, difficilmente potrà trovare club disposti ad investire su di lui con facilità.