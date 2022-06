Dalla Spagna, svelata l’offerta del Milan: c’è ancora distanza

La proposta dei rossoneri non soddisfa ancora pienamente il club: serve un ulteriore sforzo

Continua il casting del Milan per gli obiettivi di mercato nei vari reparti da rinforzare. Il club rossonero deve in realtà ancora concludere i rinnovi di Maldini e Massara, ma nel frattempo è doveroso portare avanti anche le operazioni in entrata.

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale del calciomercato e il Milan ha tante idee. Il problema è che allo stato attuale tutti gli obiettivi primari appaiono lontani, addirittura quello per la difesa, Sven Botman, è già tramontato. Anche per Renato Sanches la situazione rimane complicata, motivo per cui la dirigenza studia tante opzioni, in modo da avere diversi piani B in caso di mancati accordi.

Stessa cosa per quanto riguarda la trequarti, con il Diavolo che su richiesta di Pioli vuole chiudere per un esterno offensivo di grande qualità, e ha tanti nomi in testa. Nelle ultime ore si è parlato molto di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea, oltre ai soliti nomi giovani di De Ketelaere, Noa Lange e Hamed Traoré. Ma tra le possibili soluzioni occhi a non dimenticare la pista che porta a Marco Asensio. Lo spagnolo rimane sotto la lente di ingrandimento e del Milan e a dimostrarlo ci sono le ultime indiscrezioni.

Asensio, 30 milioni non bastano: il Real ne vuole 40

Dalla Spagna fanno però sapere che la distanza economica tra domanda e offerta c’è ed è ancora consistente. Infatti secondo le informazioni raccolte da As, i Blancos vogliono 40 milioni di euro per privarsi del talento maiorchino, a fronte dei 30 offerti dal club rossonero. Il quotidiano aggiunge poi che, per quanto riguarda lo stipendio, dalla Premier League sono disposti ad arrivare fino a 6 milioni di euro l’anno per il giocatore, mentre Maldini non va oltre i 4,5.

C’è inoltre un’altra possibilità per quanto riguarda il futuro di Asensio, non negata neanche dal diretto interessato, ovvero quella della permanenza al Real Madrid anche per l’ultimo anno del suo contratto, che scade infatti nel giugno del 2023. Tutto ciò porta un po’ di pessimismo in casa rossonera in ottica di una possibile chiusura dell’operazione, ma è anche vero che la richiesta dei Galacticos per un giocatore in scadenza fra un anno è davvero molto alta. La speranza è che Florentino Perez tra qualche settimana possa abbassare le pretese per il classe ’96.