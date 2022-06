Il regalo per Pioli: il Milan acquista il trequartista

Stefano Pioli aspetta il suo rinforzo per la trequarti. Tanti i nomi sul tavolo: ecco chi può arrivare a vestire la maglia rossonera del Milan

Rafforzare la trequarti è la priorità del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono regalare rinforzi importanti a Stefano Pioli, in quella zona del campo, dove la squadra ha mostrato delle lacune.

Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz ma anche lo stesso Ante Rebic, hanno faticato parecchio a essere veramente decisivi. Ha fatto meglio Junior Messias ma serve chiaramente il salto di qualità. Servono calciatori capaci di segnare e far segnare.

Nelle ultime ore, il profilo che sta prendendo sempre più piede è quello di Ziyech. Un vecchio obiettivo, tornato prepotentemente di moda. Il Chelsea potrebbe farlo partire in prestito ma con un anno di contratto verrebbe fuori il problema stipendio senza Decreto Crescita.

Il giocatore marocchino è stato proposto attraverso intermediari, nei prossimi giorni capiremo se l’affare è davvero destinato ad entrare nel vivo. I quotidiani sportivi in edicola stamani, come La Gazzetta dello Sport, confermano la linea che spingerà il Milan a guardare soprattutto per la trequarti, dopo aver visto sfumare Botman. Per Renato Sanches, invece, non si sono ancora perse le speranze.

Tanti nomi sul tavolo

Il Milan guarda sia all’estero che in Italia per cercare di migliorare il reparto. Si guarda a calciatori con caratteristiche completamente diverse. In Italia ad esempio i tifosi sognano Paulo Dybala, decisamente più offensivo di qualsiasi altro calciatore accostato ai rossoneri.

Sempre in Serie A si tengono d’occhio Traore e Berardi del Sassuolo e Zaniolo della Roma. Guardando all’estero, e più precisamente in Belgio, continuano ad essere apprezzati Noa Lang e Charles de Ketelaere. Il belga è certamente il calciatore che per cartellino costa di più ma appare essere il profilo più giusto per il Milan.

Un altro grande nome che fa sognare e che rappresenta un’opportunità è Marco Asensio. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata proprio al talento spagnolo. Il Real è pronto a cederlo per 20 milioni ma il suo ingaggio non è certo basso. Il Milan dunque sfoglia la margherita: per conoscere il nuovo trequartista bisognerà dunque aspettare