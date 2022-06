Milan, accordo con il difensore: trattativa verso la chiusura

Arriva un’indiscrezione importante sull’acquisto deciso dal Milan per la difesa: sfumato Botman, sembra vicino l’ingaggio di un giocatore della Serie A.

Il club rossonero vuole rinforzare la difesa e aveva in Sven Botman il grande sogno. Purtroppo, però, l’olandese non arriverà a Milanello. Il Newcastle United ha offerto circa 40 milioni di euro e se lo è assicurato. Il Diavolo si era fermato a circa 30 e non poteva rilanciare.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno lavorato per mesi all’operazione, ma il Lille voleva più soldi di quelli proposti e così l’affare è naufragato. Inoltre, è possibile che sia stato anche valutato il fatto che Pierre Kalulu si è rivelato un affidabile partner per Fikayo Tomori al centro della retroguardia, dunque non serviva fare un grande investimento nel ruolo.

Comunque qualcuno arriverà alla corte di Stefano Pioli, anche perché Alessio Romagnoli sembra indirizzato verso l’addio a parametro zero. Inoltre, va considerato che Simon Kjaer rientra da un grave infortunio ed è importante tutelarsi da ogni eventuale problema. Senza scordare che ci sarà un calendario fitto di impegni prima della sosta per il Mondiale, meglio avere una rosa numerosa e ben attrezzata.

Calciomercato Milan, arriva Acerbi? Le ultime news

Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più quota l’opzione Francesco Acerbi, in uscita della Lazio e il cui cartellino può essere comprato per un basso prezzo. Si tratterebbe di un ritorno, dato che il giocatore ha già vestito la maglia rossonera nella prima metà della stagione 2012/2013. Un’occasione di riscatto, allora le cose andarono molto male.

Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera – Roma, in questo weekend il Milan ha accelerato per Acerbi e ha raggiunto un accordo con il calciatore. Ottenuto il suo sì, adesso c’è da trattare con la Lazio. Il cartellino non verrà regalato, ma il club biancoceleste comunque non opporrà nessuna resistenza alla cessione.

L’obiettivo di Claudio Lotito è quello di vendere il 34enne lombardo per sostituirlo con Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan. Liberarsi dei circa 2,5 milioni di euro netti annui che percepisce Acerbi consentirebbe di offrire a Romagnoli i 3 milioni di stipendio che ha richiesto.

Anche l’Inter si era interessata al calciatore, ma il Corriere della Sera sembra sicuro che il suo futuro sarà nella Milano rossonera. Nei prossimi giorni ci può essere la chiusura della trattativa. Non rimane che attendere per capire se effettivamente il trasferimento si concretizzerà.