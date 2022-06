Milan, aperti i colloqui per la cessione: c’è un club in netto vantaggio

L’esperto di mercato fornisce aggiornamenti importanti sul giocatore rossonero. Da esubero, è vicino all cessione. Colloqui aperti col club di Serie A

Una volta apposte le firme per il rinnovo da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan potrà dedicarsi con più tranquillità e fiducia al mercato estivo. Sono pronosticati diversi colpi in entrata, ma sicuramente ce ne saranno altrettanti in uscita. La dirigenza rossonera ha l’obiettivo di sfoltire la rosa di Stefano Pioli dai suoi esuberi e sostituirli con estrema accuratezza.

Ad oggi, i rossoneri alla porta sono diversi. Sicuramente, il primo indiziato a lasciare a Milanello è Alessio Romagnoli, che a rinnovo ormai impossibile è vicino alla Lazio di Sarri. Il capitano, quasi ex, andrà via a parametro zero, e quindi il Milan non guadagnerà nulla dalla sua partenza. Ma non soltanto Alessio.

Con Franck Kessie che ha ormai ufficializzato il suo addio, rimangono in uscita giocatori come Samuel Castillejo e Fodè Ballo-Tourè. Sono in piena valutazione, invece, i profili di Alexis Saelemaekers e Ante Rebic, che nell’evenienza potranno rappresentare i sacrificati di lusso per fare cassa sul mercato.

Ai giocatori di proprietà del Milan in uscita si aggiunge ovviamente Mattia Caldara. Il difensore azzurro è un esubero da parecchio tempo, e lo dimostrano gli ultimi prestiti all’Atalanta prima e al Venezia poi. Il club rossonero, adesso, vorrebbe cederlo a titolo definitivo e mettere fine a questo andirivieni. Gli interessamenti non mancano, anzi. C’è un club pronto a fare sul serio.

Caldara, colloqui aperti con il club di Serie A

Nicolò Schira ha fatto sapere qualche giorno fa che ci fossero più club interessati a Mattia Caldara. Ovvero Empoli, Bologna e la neopromossa Cremonese. Oggi arrivano aggiornamenti cruciali in merito, secondo cui adesso c’è una società in netto vantaggio per lui. Si tratta del Bologna di Mihajlovic. Gli emiliani hanno aperto ufficialmente i colloqui con il Milan per il difensore, consapevoli di potersi aggiudicare un buon giocatore a prezzi parecchio contenuti.

Caldara, difatti, oltre ad aver perso parecchio prestigio negli ultimi anni – complici i periodi di inattività per infortunio – ha anche un contratto in scadenza nel 2023. Il Bologna potrebbe praticamente aggiudicarselo quasi a gratis. Nell’ultima stagione in prestito al Venezia, Caldara ha dimostrato maggiore solidità fisica e ciò significa che può dire ancora tranquillamente la sua in campo.

Su di lui c’erano delle aspettative altissime, e sarebbe potuto diventare uno tra i migliori nel suo ruolo. Ma il fisico lo ha sempre tradito. Adesso potrebbe però aprirsi un altro ciclo importante per lui, non con la maglia del Milan ovviamente. Il Bologna rappresenta una piazza notevole del calcio italiano. Capiremo a breve se la trattativa andrà in porto.