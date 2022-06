Milan, per la difesa avanza l’opzione low cost: bastano 4 milioni

Per la retroguardia è sempre più viva una pista che potrebbe richiedere un esborso minore: servono quattro milioni per accontentare il club

Il Milan è rimasto beffato dalla chiusura della trattativa fra il Newcastle e il Lille per Sven Botman. Gli inglesi hanno messo sul piatto i 40 milioni richiesti e si sono portati a casa l’olandese.

A questo punto Maldini e Massara hanno capito che non bisogna perdere tempo e che vanno subito prese in considerazione le alternative per la retroguardia. Serve infatti un quarto elemento per completare il roster di centrali da mettere a disposizione di Stefano Pioli, che già annovera Tomori, Kalulu e il rientrante Simon Kjaer. Le opzioni prese inconsiderazione al momento sono molteplici e si tratta anche di operazioni dai costi molto diversi.

Se infatti per profili come William Saliba dell’Arsenal e Arthur Theate del Bologna serve un esborso economico importante, per quanto riguarda invece l’idea Francesco Acerbi dalla Lazio, l’affare si può chiudere a cifre decisamente più contenute. Questo perché il giocatore ha ormai un’età avanzata e perché inoltre è in rotta con il club di Lotito, ma soprattutto con i tifosi, il cui rapporto è ormai compromesso.

Lotito chiede 4 milioni per Acerbi

Nella giornata di oggi sono rimbalzate voci importante dai media su un contatto fra la dirigenza rossonera e il suo agente Pastorello. Il giocatore ha incontrato anche Pioli a Forte dei Marmi e sembrerebbe disposto a tornare al Diavolo. Ricordiamo infatti che Acerbi ha già vestito la maglia del Milan nella stagione 2012/13, anche se furono solo 10 le presenze in rossonero quell’anno.

L’operazione sarebbe sicuramente low cost ma non a zero. Infatti il club biancoceleste vorrebbe 4 milioni di euro per l’ex Sassuolo, una cifra necessaria per non registrare una minusvalenza a bilancio. Non si tratta di una cifra molto alta, ma vanno considerate anche le 34 primavere sulle spalle del difensore.

Nell’ultima stagione il difensore ha comunque fatto registrare dei buoni numeri, totalizzando 36 presenze complessive e siglando anche 4 gol, compreso quello molto discusso sul campo dello Spezia per il fuorigioco non segnalato dal Var. I rossoneri potrebbero riportarlo al Milano per chiudere il pacchetto dei centrali con un uomo di esperienza, che possa dare un contributo importante durante la stagione, anche non partendo da titolare.