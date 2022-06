Milan su Douglas Luiz: l’Aston Villa fa il prezzo

La notizia arriva dal Portogallo. I rossoneri hanno chiesto informazioni e gli inglesi hanno stabilito la cifra

Sono giorni importanti per il mercato del Milan perché la dirigenza rossonera non può tardare molto ad individuare gli obiettivi definitivi per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli.

Se è vero che c’è ancora da risolvere i rinnovi di Maldini e Massara e che il mercato non è ancora partito ufficialmente, è anche vero che più passa il tempo e minori sono le chance di portare a casa i migliori elementi in circolazione nei vari ruoli. Infatti, anche gli altri club si stanno muovendo e quello che è accaduto con Sven Botman deve essere di monito per la società.

La stessa situazione del difensore olandese rischia di ripresentarsi anche con Renato Sanches, perché ora sul centrocampista è piombato prepotentemente il Paris Saint Germain. L’accordo con il portoghese e la volontà del ragazzo di vestire rossonero potrebbero non contare se non si accontenta il Lille sul piano economico. Ecco quindi che il Milan ha iniziato giustamente a considerare altre ipotesi per la mediana e negli ultimi giorni si è parlato in maniera insistente di Douglas Luiz.

Dal Portogallo svelano: l’Aston Villa pretende 35 milioni per il brasiliano

Tuttavia non sarà una passeggiata neanche portare a casa il mediano brasiliano, perché l’Aston Villa non sembra voler far sconti e chiede ben 35 milioni di euro. Il club allenato da Steven Gerrad considera il 24enne un punto fermo della squadra e se ne priverà solo in cambio di un’offerta importante. A riferire la notizia è UOL Esporte.

Il portale portoghese specifica anche che il Milan ha già chiesto informazioni sul giocatore e su una possibile trattativa per portarlo in rossonero, ma non ha di fatto presentato ancora nessuna proposta ufficiale al club inglese. Chiaramente la cifra di 35 milioni è troppo alta e le problematiche sarebbero le stesse che ci sono con il Lille per Renato Sanches, ma bisognerà vedere se i Villans saranno più disposti a trattare rispetto al club francese. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente sviluppi.