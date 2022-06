Milan, trattativa iniziata: sì al prestito ma ad una condizione

Sky Sport riporta aggiornamenti cruciali sulla trattativa del Milan per il giocatore. Il club apre al prestito ma ad una condizione…

Domani, si spera, sono attese le firme per i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti che hanno fatto grande il Milan sono pronti a sigillare il loro rapporto di qui a prossimi anni con il club rossonero. Prolungamenti e adeguamenti dello stipendio meritatissimi e che assai probabilmente hanno tardato troppo ad arrivare.

Ad ogni modo, la cosa adesso importante è che vengano ufficializzati i rinnovi di Paolo e Frederic, così che il Milan possa buttarsi a capofitto nel mercato estivo. Le esigenze in entrata sono tante. Il Diavolo ha bisogno di rinforzarsi in vista della prossima stagione, così da mantenere e migliorare il prestigio raccolto negli ultimi due anni. Attualmente, l’attenzione dei media, e probabilmente della dirigenza, è tutta rivolta verso il reparto della trequarti.

Il tridente dietro la punta necessita di modifiche urgenti, dato che rappresenta il fulcro delle manovre offensive del Milan di Stefano Pioli. Un trequartista e un esterno destro sono i principali obiettivi di mercato di Maldini e Massara, con Alexis Saelemaekers e Samuel Castillejo che potrebbero lasciare presto Milanello.

Negli ultimi giorni è schizzato in testa il nome di Hakim Ziyech, un vecchio pallino di Maldini e Massara dell’estate scorsa. Il marocchino rappresenta l’innesto perfetto, e rispetto al passato l’operazione è adesso più semplice. Non facile, assolutamente no, ma più fattibile. I contatti sono stati già avviati con il Chelsea, e Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti in merito.

Ziyech, sì al prestito ma…

Manuele Baiocchini ha parlato pochi minuti fa a Sky Sport rivelando le ultime news sulla trattativa tra Milan e Chelsea per Hakim Ziyech. Abbiamo ribadito ampiamente come uno degli ostacoli principali è rappresentato dall’ingaggio del giocatore, attualmente fisso a 6 milioni di euro. Potrebbero essere trovate diverse soluzioni in merito. Il giocatore potrebbe accettare di decurtarsi lo stipendio, o il Chelsea potrebbe contribuire a pagarne la metà.

Ma il focus di Sky Sport è stato soprattutto rivolto alla possibile formula dell’operazione. Il Milan ha proposto l’acquisto in prestito con diritto di riscatto, ha confermato Baiocchini. Dal loro canto, i blues aprono sì alla formula del prestito ma vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto, così da garantirsi la sicura cessione del giocatore. Ziyech non nutre ottimi rapporti con Tuchel ed è ormai un esubero della formazione del Chelsea.

Sky Sport sottolinea che l’operazione è parecchio complicata ma ci sono degli spiragli di speranza.