Sky – Milan, Ziyech come Lukaku: la richiesta al Chelsea

Ulteriori conferme da Sky Sport sulla volontà del club rossonero di prendere Ziyech, pronto a lasciare il Chelsea e che gradisce l’Italia come destinazione.

Il Milan vuole mettere a segno alcuni colpi importanti in questa sessione estiva del calciomercato e tra i nomi più chiacchierati degli ultimi giorni c’è Hakim Ziyech. La maggioranza dei tifosi vede positivamente il suo eventuale arrivo.

Il 29enne marocchino, in possesso anche del passaporto olandese, sarebbe certamente un valore aggiunto per la squadra di Stefano Pioli. Ha grandi qualità tecniche e anche esperienza, inoltre è duttile tatticamente: può giocare sia da trequartista che da esterno destro offensivo. Ha caratteristiche che si sposerebbero bene con il progetto Milan.

Il Chelsea aveva investito 40 milioni di euro per comprarlo dall’Ajax nell’estate 2020 e non vuole fare minusvalenze a bilancio. Secondo il sito specializzato Transfermarkt, oggi il cartellino ha un valore di 28 milioni e potrebbe essere proprio questa anche la valutazione dei Blues, disposti a cedere il giocatore dato che non rientra nei piani dell’allenatore Thomas Tuchel.

Calciomercato Milan, colpo Ziyech: le ultime notizie

In serata Sky Sport ha confermato che il Milan ha avviato i contatti per provare a prendere Ziyech. L’idea di un trasferimento in rossonero interessa al fantasista marocchino, che in Italia avrebbe l’opportunità di essere titolare e dunque di giocare con continuità. Invece a Londra ciò non gli sarebbe possibile.

Il fatto che la squadra di Pioli partecipi alla prossima Champions League è un altro fattore importante. Lui si aspetta di ricevere dal Chelsea un trattamento di favore, come successo con Romelu Lukaku (che finirà all’Inter), ovvero che le sue richieste di trasferimento vengano accontentate dato che con rientra nel progetto di Tuchel.

Ovviamente bisogna trovare la quadra sia sullo stipendio (circa 6 milioni a stagione) che sulla formula dell’operazione. Il Milan spera di assicurarsi l’ex stella dell’Ajax in prestito con diritto di riscatto. In questo modo, i rossoneri ridurrebbero l’impatto immediato a bilancio e avrebbero maggiori risorse da destinare ad altri colpi di mercato. Vedremo se i club troveranno l’accordo totale per finalizzare questo affare.