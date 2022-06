Rinnovo Leao, conferma dalla Spagna: i tifosi del Milan esultano

Dalla Spagna arrivano notizie incoraggianti per quanto riguarda Leao: sembra che abbia le idee chiare sul suo futuro al Milan.

Tra le priorità del club rossonero c’è sicuramente il rinnovo di Rafael Leao, una delle stelle più luminose della squadra di Stefano Pioli. La trattativa è partita mesi fa, ma ha subito dei rallentamenti per più motivi.

Innanzitutto c’è la causa legale di risarcimento intentata dallo Sporting Lisbona nei confronti del giocatore per la risoluzione contrattuale unilaterale del 2018. A ciò aggiungiamo anche il fatto che negli ultimi mesi il Milan è stato oggetto di una negoziazione per la cessione delle azioni di maggioranza da Elliott a RedBird.

Senza dimenticare che l’ex talento del Lille ha deciso di firmare con un avvocato francese, legato a suo padre e abilitato per svolgere il ruolo di procuratore. Una scelta a sorpresa, visto che il suo agente negli ultimi anni è stato Jorge Mendes. I rapporti con quest’ultimo, comunque, non si sono interrotti.

Milan, rinnovo Leao: le ultime news dalla Spagna

Dalla Spagna, precisamente da Sport.es, arrivano notizie interessanti. Infatti, oltre alla conferma della volontà del Milan di giungere a un accordo per il rinnovo, trapela anche quella di Leao di continuare a giocare in rossonero per crescere ancora. Tuttavia, la trattativa per il prolungamento contrattuale non si presenta semplice e per i motivi già citati.

Il risarcimento (circa 20 milioni) al Lille e il cambio di rappresentante sono elementi da considerare. La fonte pone anche l’accento sulla clausola di risoluzione, oggi fissata a 150 milioni. Rafael vorrebbe che venisse confermata tale opzione, così da poter eventualmente partire in futuro se si verificheranno le condizioni per lasciare Milano. E anche il club rossonero si vuole tutelare, dopo aver perso a zero altri elementi importanti in questi anni.

Maldini e Massara auspicano di firmare un nuovo accordo fino a giugno 2027, prolungando di tre anni rispetto all’attuale scadenza contrattuale. Ovviamente è previsto un aumento di stipendio, altro aspetto sul quale servirà trattare. Finora è trapelata un’offerta da 4,5 milioni di euro netti a stagione (ora percepisce circa 1,4-1,5 milioni), ma la richiesta sarebbe di circa 6. La distanza non sembra incolmabile.

Sullo sfondo c’è l’interesse di alcune importanti squadre europee, però per adesso non sono arrivate offerte. Sono partiti alcuni contatti con l’entourage, ma sembra che Leao abbia deciso di rimanere al Milan e così dovrebbe essere. Dopo i rinnovi di Maldini e Massara, le negoziazioni per il prolungamento contrattuale del portoghese potranno riprendere.