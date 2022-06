Calciomercato Milan, addio ufficiale: lunedì sarà a Milanello – FOTO

L’ufficialità dell’addio alla sua squadra è arrivata proprio oggi pomeriggio. Il Milan lo attende per il raduno di lunedì a braccia aperte.

Sembra ieri che il Milan ha sollevato la coppa dello Scudetto, dopo la vittoria con il Sassuolo. Un trionfo celebrato poi nel centro di Milano con migliaia di tifosi al seguito.

Eppure già lunedì prossimo, il 4 luglio, prenderà ufficialmente il via la stagione 2022-2023. Con tanto di raduno programmato a Milanello, al quale non parteciperà il grosso dei calciatori. Alcuni saranno ancora in ferie extra, altri invece arriveranno successivamente dal mercato estivo.

Tra i calciatori sicuramente presenti lunedì a Milanello spunta un volto nuovo. Un acquisto vero e proprio per la nuova annata, che potrebbe da subito far comodo a Stefano Pioli negli schemi di centrocampo. Si tratta di Yacine Adli, francese che ha salutato definitivamente il Bordeaux.

L’addio di Adli al Bordeaux: comincia la nuova avventura in Italia

Adli è un volto nuovo, ma allo stesso tempo una vecchia operazione di mercato del Milan. I rossoneri lo hanno ingaggiato ad agosto scorso per 8 milioni di euro, ma lasciandolo poi un’altra stagione in prestito a Bordeaux. Un acquisto intelligente e di prospettiva che incuriosisce i tifosi.

Oggi è arrivato l’addio ufficiale di Adli ai Girondini, club nel quale è praticamente esploso dopo essere stato individuato dal vivaio del PSG. Un messaggio su Instagram piuttosto commosso quello del franco-algerino, che inizierà così l’avventura milanista:

“Prima di aprire una nuova pagina vorrei ringraziare il Bordeaux. Grazie a questa istituzione per avermi dato l’opportunità di temprarmi come giocatore ma soprattutto come uomo. Tutti insieme abbiamo vissuto molti momenti difficili e continuiamo a viverli, ma controvento. Abbiamo sempre sentito questo amore e la dedizione della gente di Bordeaux sperando di riportare il club al posto che merita. Sfortunatamente, noi giocatori abbiamo fallito. A prescindere dalle parole e dai pensieri, questo club mi ha sempre fatto vibrare perché lo amo e continuerò ad amarlo per tutta la vita. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che mi hanno dato tutta la loro fiducia affinché potessi esibirmi e crescere. Per questo, grazie a Paulo Sousa e al suo staff che mi hanno permesso di esordire in Ligue 1, grazie a Gasset e ai suoi collaboratori che sono i motori del mio progresso e grazie a Vladimir Petkovic e al suo staff per aver fatto in modo di farmi diventare un giocatore esperto. Vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra per i momenti passati insieme, purtroppo pochi di felicità”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yacine Adli (@adliyacine)

Adli è risultato uno dei migliori assist-man della Ligue 1 dello scorso anno. Ma nonostante ciò non ha impedito la clamorosa retrocessione della squadra girondina in seconda divisione. Ora si aprono le porte di Milanello per il classe 2000, che dovrà confermarsi in Serie A e convincere Pioli a puntare sul suo talento.