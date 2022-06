Sportmediaset – Milan, conferme su Asensio e Acerbi: i dettagli

Da Sportmediaset arrivano notizie di calciomercato che riguardano Asensio, De Ketelaere, Acerbi e Gabbia.

Oggi Sportmediaset spiega che il Milan può provare ad arrivare a Marco Asensio, che cerca un club per rilanciarsi e quello rossonero può essere l’ideale, dato che gioca pure la Champions League. I rapporti tra le due società sono molto buoni, come si è visto già con le operazioni per Theo Hernandez e Brahim Diaz.

Paolo Maldini e Carlo Ancelotti sono molto amici e l’allenatore emiliano ha già dato l’ok alla cessione del giocatore, che non è al centro del suo progetto. Sportmediaset spiega che Asensio vuole ancora capire se vi siano chance di rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023. Ora ha uno stipendio da circa 5 milioni di euro e ambisce a un aumento.

Calciomercato Milan, Asensio o De Ketelaere per il reparto offensivo

Il problema per il Milan può essere proprio l’ingaggio. Anche con l’arrivo di RedBird come nuovo azionista di maggioranza c’è l’obiettivo di mantenere una certa sostenibilità a livello finanziario. Si continuerà a perseguire l’impegno di avere un bilancio il più in equilibrio possibile, senza fare follie.

Il giornalista Claudio Raimondi asserisce che Asensio possa arrivare al Milan, a patto che accetti uno stipendio da 5 milioni al massimo. Il cartellino a suo avviso può essere comprato per circa 25 milioni.

La pista alternativa può essere Charles De Ketelaere, per il quale il Club Bruges chiede almeno 35 milioni ma che a livello di stipendio costerebbe meno dello spagnolo. Maldini e Massara studiano questo colpo

Mercato Milan, Acerbi può arrivare: le ultime news

Per la difesa Raimondi conferma che Francesco Acerbi effettivamente è vicino al Milan. Può arrivare per circa 5 milioni. C’è già l’accordo con il calciatore, manca quello con la Lazio. L’operazione dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni.

Il giornalista di Sportmediaset non esclude la partenza di Matteo Gabbia, che gli risulta possa andare alla Sampdoria con la formula del prestito oneroso con obbligo riscatto.