Calciomercato Milan, l’ingaggio non è un ostacolo: contatto con gli agenti

Trattare con il fantasista non dovrebbe essere un problema: nei prossimi giorni si proverà a trovare l’accordo

In questi giorni il Milan sta prendendo tempo per valutare tutte i profili più interessanti per rinforzarsi sul mercato. Non sarà facile arrivare ai primi obiettivi per questione economiche e quindi si prova a trovare il miglior affare.

La dirigenza rossonera ha certamente in programma di andare a prendere un esterno d’attacco che possa poi all’occorrenza anche ricoprire il ruolo di trequartista dietro la punta, che sarà Olivier Giroud, oppure Divock Origi (il belga è in arrivo in serata). Il mister Stefano Pioli ha espressamente richiesto un giocatore in quella zona di campo, che sia in grado di dare un apporto offensivo importante in termine di gol e assist, più di quanto hanno fatto la scorsa stagione Alexis Saelemaekers e Junior Messias.

Per il ruolo è partito infatti un vero e proprio casting da parte di Maldini e Massara, che trattano su più tavoli per capire quale può essere la miglior operazione qualità prezzo. Si cerca un nome di spicco, che possa anche accendere l’animo dei tifosi: le opzioni sono diverse sia in Italia che all’estero.

Casting Milan: si cerca l’accordo con De Ketelaere per l’ingaggio

Ci ha pensato il Corriere dello Sport a elencare tutti gli obiettivi del Diavolo sulla trequarti, andando a spiegare nel dettaglio la situazione di ognuno. Si parte con Marco Asensio, per il quale non è possibile ottenere il prestito visto che il giocatore va in scadenza di contratto l’anno prossimo col Real Madrid. La buona notizia è il suo passaggio alla scuderia del procuratore Jorge Mendes, col quale il Milan ha buoni rapporti, ma le cifre restano alte.

Sono alte anche le cifre dell’ingaggio di Hakim Ziyech, anche se il marocchino ha dato la sua disponibilità a al trasferimento e in questo caso l’opzione del prestito non è da escludere. Il quotidiano non ha poi assolutamente escluso la pista che porta a Charles De Ketelaere del Brugge, rivelando che sarebbe in programma un incontro fra la dirigenza rossonera e gli agenti del 21enne nei prossimi giorni. L’ingaggio del belga non dovrebbe però rappresentare un problema, al contrario della richiesta del club per il suo cartellino.

Non si mollano neanche le piste italiane di Berardi e Traoré del Sassuolo, anche se il club emiliano parte da 30 milioni e non ha intenzione di lasciarli facilmente anche per la regola delle liste e dei giocatori formati nei vivai italiani.