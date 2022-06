Calciomercato Milan, non parte: Pioli blocca una cessione

Pioli ha detto no all’eventuale trasferimento di un suo giocatore e ci sono anche aggiornamenti riguardanti Romagnoli.

Sanno tutti che il Milan in difesa vuole prendere un innesto e che il grande sogno era Sven Botman. Tuttavia, l’ingaggio dell’olandese è svanito ed è fatta per il suo trasferimento al Newcastle United.

I Magpies hanno offerto 40 milioni di euro al Lille, che non ha ricevuto rilanci da dall’Italia in queste settimane. Stando a quanto trapelato, la proposta rossonera era di circa 30 milioni (bonus compresi). Si sa che il Diavolo investe sui giocatori le cifre che ritiene congrue al loro valore e non partecipa ad aste.

Perso Botman, Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano adesso per prendere un altro innesto nella retroguardia. Possibile che venga fatta un’operazione low cost, così da avere maggiori risorse da destinare ad altri ruoli. Negli ultimi giorni si parla con una certa insistenza di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio e che costerebbe poco. Vedremo se sarà davvero lui il prescelto.

Calciomercato Milan: le ultime news su Gabbia e Romagnoli

In questi giorni si è parlato pure del futuro di Matteo Gabbia, che interessa molto alla Sampdoria e piace pure ad altre squadre della Serie A. Al Milan è una riserva e forse legittimamente pensa alla possibilità di andarsene, magari in prestito, per poter giocare con maggiore continuità.

Tuttavia, oggi il quotidiano La Repubblica fa sapere che Stefano Pioli ha bloccato ogni eventuale discorso riguardante la cessione di Gabbia. Vuole che il difensore cresciuto nel settore giovanile rossonero continui a far parte della sua squadra. Pur avendo altre prime scelte, alle quali si aggiungerà un nuovo rinforzo, crede molto in lui.

La Repubblica scrive anche che non bisogna escludere un rilancio del Milan per il rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui contratto scade il 30 giugno 2022. Sarebbe davvero una sorpresa se l’ex Roma prolungasse l’accordo con il club rossonero. È trapelato che non gli dispiacerebbe rimanere a Milano, però nei suoi confronti c’è da tempo il pressing della Lazio.

Il presidente Claudio Lotito spera di piazzare Acerbi, magari proprio al Milan, per poter tesserare Romagnoli. Quest’ultimo chiede almeno 3 milioni netti annui di stipendio e l’offerta della Lazio finora non è stata ritenuta sufficiente. Cedendo l’ex di Chievo Verona e Genoa, ci sarebbero le risorse per migliorare la proposta e assicurarsi il capitano rossonero.