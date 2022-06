Ibrahimovic, un evento da non perdere: dove vederlo in Tv

Zlatan Ibrahimovic, i fan dello svedese e gli appassionati di calcio potranno vedere anche in tv un evento con il fuoriclasse del Milan “protagonista”

E’ passato un mese dall’operazione al ginocchio cui si è sottoposto Zlatan Ibrahimovic. Due giorni dopo la conquista dello Scudetto, terminati i festeggiamenti, lo svedese, a un anno di distanza dalla precedente, è stato costretto a un ulteriore intervento chirurgico per la ricostruzione di un legamento.

I tempi di recupero, stimati in 7-8 mesi, prevedono il possibile ritorno in campo dello svedese all’inizio del prossimo anno. Di fatto, complice la pausa autunnale per i Mondiali, Zlatan salterebbe “solo” 14 match di campionato e la fase a gironi di Champions League. E’ presto, ovviamente, per questo e altri scenari. Prima, infatti, bisogna anche formalizzare il possibile rinnovo di Ibrahimovic, per il quale si può ipotizzare un contratto a gettone con bonus legati a presenze e obiettivi. Formalmente l’intesa in essere con il Milan scade il 30 giugno.

In attesa di rivedere Ibra in campo, i fan dello svedese e gli appassionati di calcio, possono ammirarlo in un’altra veste, ovvero da protagonista di un film a lui dedicato. Stiamo parlando di Zlatan, la pellicola uscita lo scorso novembre al cinema e da oggi visibile in tv e on demand anche in Italia.

Zlatan, il film in tv: dove vederlo

Il film diretto dal regista svedese, Jens Sjorgen, racconta la prima parte di carriera di Ibra, ai tempi del Malmoe, dell’Ajax fino all’approdo alla Juventus a inizio. Ad interpretare Zlatan è l’attore Granit Rushiti, ex calciatore peraltro nelle serie minori svedesi.

Zlatan sarà visibile da lunedì 27 giugno su Sky. Il primo passaggio in Tv è previsto dalle ore 21.15 sui canali Sky Cinema Uno e Sky Sport Football. Già da domani sono previste varie repliche sempre sui canali cinema. Per gli abbonati a Sky, il film è visibile, in qualsiasi momento, nella sezione on demand del decoder Sky Q oppure, in streaming, su SkyGo.

Dopo vari documentari a lui dedicati e due libri biografici, per non farsi mancare nulla, Ibra è dunque protagonista anche di un film. Un privilegio finora toccato solo a pochi grandi campioni nella storia del calcio internazionale. E lui lo è …