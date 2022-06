Il regalo per Pioli: scelto il trequartista

Il Milan è a lavoro per regalare a Stefano Pioli un nuovo giocatore per la trequarti. C’è il via libera da parte del tecnico rossonero, che ha detto sì all’acquisto

Nelle prossime ore Paolo Maldini e Frederic Massara rinnoveranno i propri contratti con il Milan. La trattativa con Gerry Cardinale è ormai alle battute finale.

Difficile che ci siano delle sorprese, i due dirigenti si legheranno al club e poi si potrà finalmente pensare esclusivamente al mercato. Servono rinforzi da consegnare a Stefano Pioli. La priorità – non è un segreto – è quella di rafforzare un reparto, quello della trequarti, in cui il Milan ha mostrato le sue maggiori lacune.

Serve fare un salto di qualità. Serve, dunque, investire bene, anche per rispondere ai colpi di Inter e Juventus, che stanno mettendo le mani su calciatori importanti, come Lukaku, Pogba e Di Maria.

I profili in cima alla lista dei desideri per il Milan, sono soprattutto Hakim Ziyech e Marco Asensio. La Gazzetta dello Sport concentra le proprie attenzioni proprio sul calciatore del Real Madrid.

Il punto sullo spagnolo

Lo spagnolo è particolarmente apprezzato da Stefano Pioli, che avrebbe dato il suo consenso all’acquisto. C’è il sì del tecnico così come quello di Paolo Maldini e Frederic Massara. Una trattativa vera e propria non è ancora partita ma è nota la volontà di Asensio di cambiare aria e gli ottimi rapporti tra Real Madrid e Milan possono fare la differenza.

Verosimilmente l’ostacolo più grande è rappresentato dallo stipendio. Serviranno più di cinque milioni di euro netti a stagione ma il Decreto Crescita viene in soccorso del Diavolo. Per quanto riguarda la valutazione del cartellino, il contratto in scadenza fra un anno, potrebbe spingere i blancos ad accontentarsi di una somma più bassa del suo valore assoluto. Ecco perché una cifra vicina ai 20 milioni di euro potrebbe fare. Così potrebbe davvero essere un affare sostenibile per le casse rossonero.