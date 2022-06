Milan, Origi sbarcato a Malpensa: domani visite e firma – VIDEO

Finalmente è sbarcato a Milano l’attaccante belga, svincolatosi dal Liverpool: è il primo colpo estivo del nuovo Milan di Pioli.

Il Milan finalmente batte il primo colpo. Un colpo che in realtà è stato annunciato da mesi, un acquisto low-cost che però ha fatto penare un po’ troppo i tifosi e gli addetti ai lavori.

Poco fa è sbarcato in città l’attaccante Divock Origi, calciatore belga classe ’95 che si è da poco svincolato ufficialmente dal Liverpool. Origi è stato accolto da giornalisti ed un discreto numero di tifosi a Malpensa.

Tenuta estiva, visto il caldo torrido di questi giorni, sorriso stampato sui denti e prime foto in posa per i giornali. Origi è prontissimo a tuffarsi nella sua avventura rossonera dopo tanti anni in Premier League.

Domani visite mediche ed ufficialità

Dunque questa sera il primissimo approccio di Origi al mondo Milan. L’attaccante si trasferirà subito in città, probabilmente pernottando in un albergo di Milano e cenando in uno dei ristoranti maggiormente frequentati dal club rossonero.

Domani invece andrà in scena il classico iter burocratico. Origi si presenterà in mattinata per le visite mediche di rito e per ottenere l’idoneità presso il centro CONI. Poi successivamente dovrebbe arrivare la firma e l’ufficialità del suo ingaggio. Pronto un contratto quadriennale da circa 3,5 milioni netti a stagione.

Origi sarà dunque subito presente al raduno ufficiale del Milan, previsto per lunedì 4 luglio a Milanello. L’attaccante 27enne arriva a titolo definitivo, dopo la scadenza del contratto con il Liverpool. Il belga ha giocato con i Reds dal 2015 al 2022, non dimenticando una parentesi in prestito al Wolfsburg per un anno. In Inghilterra ha collezionato 171 presenze e 47 reti, non male per un attaccante di scorta come Origi.