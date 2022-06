Non solo Asensio: “Colpi internazionali per il Milan”

Il Milan ha voglia di rafforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli, soprattutto sulla trequarti. Ecco l’idea di Carlo Pellegatti

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. I tifosi rossoneri, in attesa delle firme di Paolo Maldini e Frederic Massara, continuano a sognare i grandi colpi.

Servono giocatori importanti soprattutto sulla trequarti, dove il Diavolo ha mostrato alcune lacune. Stefano Pioli si aspetta rinforzi proprio in quella zona del campo. Sfumato definitivamente Sven Botman, i soldi potrebbero essere dirottati proprio per rafforzare la zona offensiva del campo ma un difensore andrà acquistato comunque, visto l’addio di Alessio Romagnoli. Servirà anche un centrocampista che raccolga l’eredità di Franck Kessie.

Il punto

Il giornalista, Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale Youtube, ha fatto il punto della situazione sul mercato del Milan: “Servono calciatori di caratura internazionale, indipendentemente dal costo e dall’età. Al Milan manca poco per diventare una grandissima realtà. Serve uno sforzo, oltre le filosofie, basterebbero quei 20 milioni in più… E’ un peccato se non venisse colmato questo gap”.

Il Milan ha perso Botman e vedremo su chi si punterà. Non mi risulta Acerbi, è un giocatore forte ma ha 34 anni. Penso proprio che ci sia un’alternativa all’olandese. Renato Sanches? Mi sto abituando all’idea di non vederlo. Serve comunque presenza fisica”.

Colpo in avanti – “Serve un numero dieci. Se si prende un buon difensore giovane in difesa, Asensio e de Ketelaere il Milan è una grande squadra. Dybala? Va controllata questa situazione. Origi? E’ oggi la sua giornata, tra domani e mercoledì farà le visite mediche”.