PSG, l’indizio di mercato che mette in ansia il Milan

L’ultima notizia in casa Paris St. Germain potrebbe essere una brutta rivelazione per la dirigenza del Milan sul fronte mercato.

Il Milan per mettere a segno i colpi di mercato che desidera deve purtroppo spesso fronteggiare la potenza economica di alcuni club rivali. Come accaduto per l’affare Botman, sfumato per l’inserimento oneroso del Newcastle.

Un’altra società europea che sta mettendo in crisi il Milan, per quanto riguarda la concorrenza sul mercato estivo, è sicuramente il Paris St. Germain. Un club che solo un anno fa ha convinto Gigio Donnarumma, portiere titolare del Milan e della Nazionale, a trasferirsi in Francia a costo zero con un contratto da sogno.

L’ultima notizia in casa PSG è un’ulteriore mazzata per il Milan. Perché in queste ore i parigini stanno accelerando nella scelta del prossimo allenatore, che andrà a sostituire il deludente Mauricio Pochettino. Una decisione che potrebbe influenzare il mercato dei transalpini e mettere in difficoltà i rossoneri.

Galtier sta per firmare con il PSG: è caccia a Renato Sanches?

Dalla Francia sono ormai sicuri: il PSG ha definito tutti i dettagli per ingaggiare Christophe Galtier, ex tecnico del Lille e fino a poche ore fa allenatore del Nizza. Un personaggio molto stimato in Francia, perché sa valorizzare il materiale umano e tirar fuori il meglio dai propri talenti.

La conferma arriva dall’ufficialità proprio del Nizza, che pochissimi minuti fa ha annunciato di aver accolto Lucien Favre come suo nuovo tecnico. Un ritorno per il francese in Riviera, che di fatto dà il via libera al PSG per iniziare il progetto tecnico con Galtier.

L’arrivo di Galtier a Parigi però per il Milan potrebbe significare soprattutto una cosa: assalto concreto a Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, molto stimato dai rossoneri e considerato l’erede ideale di Kessie, è anche un pallino di Galtier che lo ha allenato a Lille. Assieme hanno vinto la Ligue 1 nel 2021 e potrebbero rinverdire i rapporti.

Una concorrenza difficile da battere per il Milan, che al momento vanta sempre la preferenza del centrocampista. Il quale però potrebbe essere tentato sia da Galtier sia dall’ex dirigente del Lille, il portoghese Luis Campos che ormai collabora da qualche mese con il PSG. Insomma per i rossoneri, come accaduto sul fronte Botman, la concorrenza diventerebbe ostile e difficoltosa, viste le capacità economiche superbe della società parigina.