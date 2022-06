Rottura e niente rinnovo: Milan alla finestra

Il calciatore si allontana inesorabilmente dal proprio club: addio sempre più probabile. Il Milan, così come la Juventus, è in corsa per acquistarlo

Sono tanti i calciatori accostati al Milan in questa calda estate. Il calciomercato rossoneri di fatto non è ancora cominciato: i prossimi saranno i giorni in cui arriveranno i primi rinforzi.

Stefano Pioli ha assoluto bisogno di volti nuovi sulla trequarti, di elementi che siano capaci di giocare al centro ma anche sulla destra, che possano fare la differenza. Servono goal e assist, serve tanta qualità.

Si è parlato di Hakim Ziyech e Marco Asensio ma anche dei giovani Charles de Ketelaere e Noa Lang. Attenzione, però, al rinforzo dalla Serie A: Traore del Sassuolo è un profilo che piace parecchio, per via della sua duttilità, ma costa davvero parecchio.

Non costa certo poco Nicolò Zaniolo. Frederic Massara e Paolo Maldini lo stimano parecchio ma la Roma non è intenzionata a fare sconti. Il prezzo elevatissimo frena dunque, sul nascere la trattativa.

Novità Zaniolo

Da Roma arrivano novità importanti legate a Nicolò Zaniolo. Come riporta Il Messaggero, i Friedkin non avrebbero gradito le recente esternazioni dell’italiano, che di fatto ha strizzato l’occhio sia al Milan che alla Juventus. Sarebbe così calato il gelo tra il giocatore e la Roma. Una situazione che spinge i giallorossi a mettere Zaniolo su mercato. Niente rinnovo e cessione già in questa sessione: serve chiaramente l’offerta giusta, superiore ai 40 milioni di euro. I rossoneri, così come i bianconeri sono dati in corsa.