Serie A, ripartizione diritti tv 2021-2022: l’Inter incassa di più

I rossoneri non sono in testa a questa particolare classifica stilata dal sito della Gazzetta dello Sport

La scorsa stagione sarà certamente ricordata a lungo dai tifosi del Milan a causa della grandissima impresa compiuta dagli uomini di Stefano Pioli, che hanno riportato il tricolore al Diavolo dopo ben undici anni.

E’ stata resa nota la ripartizione dei proventi televisivi della Serie A dell’ultima stagione. Il montepremi netto per i 20 club del massimo campionato è stato complessivamente di 939 milioni. A pubblicare i dati degli incassi di tutte le 20 squadre dell’ultimo campionato italiano, conclusosi da poco più di un mese, è stato il sito online della Gazzetta dello Sport.

La sorpresa sta nel fatto che i campioni d’Italia del Milan non sono in testa in questa speciale classifica, ma solo al terzo posto con un introito totale, tra parti uguali, radicamento sociale e risultati sportivi, di 77,8 milioni di euro. La squadra che ha infatti guadagnato di più dalla ripartizione dei diritti tv è stata quella dei rivali cittadini dell’Inter. I nerazzurri si sono intascati ben 84,2 milioni di euro. Sopra ai rossoneri ha chiuso anche, seppur di pochissimo, la Juventus (77,9). Al quarto posto si è posizionato il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Si tratta ovviamente di numeri che lasciano il tempo che trovano, considerato anche il fatto che le differenze sono comunque leggere. Ciò nonostante si tratta di soldi che fanno comodo e che sono molto utili da reinvestire sul mercato in vista della prossima stagione.