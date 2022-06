Calciomercato Milan, colpo dal Brasile: avviati i contatti

Dal Brasile arriva la notizia dell’interessamento del club rossonero per un gioiello del Corinthians: ci sono stati i primi contatti.

Da tempo si sa che il Milan in questa finestra estiva del calciomercato vuole intervenire per rinforzare la difesa. Con l’addio di Alessio Romagnoli a parametro zero, diventa necessario prendere un altro centrale.

Sfumato Sven Botman, che ha firmato con il Newcastle United, adesso si parla di soluzioni a costo inferiore. Negli ultimi giorni è emerso con insistenza il nome di Francesco Acerbi, destinato a lasciare la Lazio e il cui cartellino potrebbe essere acquistato per circa 5 milioni di euro.

Si tratterebbe di un ritorno, dato che il 34enne ha già vestito la maglia rossonera nella prima parte della stagione 2o12/2013. Non ha lasciato buoni ricordi, però da allora è cambiato e oggi la sua esperienza potrebbe anche tornare utile alla squadra di Stefano Pioli.

Il nome di Acerbi non scalda particolarmente il cuore dei tifosi, ma Paolo Maldini e Frederic Massara ne hanno anche altri nella loro lista. E va capito se alla fine ne arriverà solo uno di difensore oppure se saranno due.

Calciomercato Milan, idea Raul Gustavo dal Corinthians

Oltre a Romagnoli, anche Matteo Gabbia potrebbe lasciare Milanello. Nonostante sia trapelato che Pioli lo voglia trattenere e che il club debba fare comunque dei ragionamenti sulla sua partenza, visto che può essere importante anche per un discorso di liste (è cresciuto nel settore giovanile), non mancano richieste. La Sampdoria è la più interessata. Un trasferimento in prestito potrebbe consentirgli di giocare con maggiore continuità.

Intanto dal Brasile giunge notizia dell’inserimento del Milan su Raul Gustavo, 23enne centrale difensivo che milita nel Corinthians. È uol.com.br a rivelare che ci sono stati i primi contatti con il club brasiliano per chiedere informazioni sul titolare della formazione allenata da Vitor Pereira. Non c’è nessuna offerta, al momento.

La fonte riferisce che, oltre al Milan, anche altre squadre dei principali campionati europei sono interessate a Raul Gustavo. Il giocatore ha un contratto che lo lega al Corinthians fino a dicembre 2024. Secondo quanto riportato dal portale specializzato Transfermarkt, il suo cartellino oggi ha un valore di 3 milioni di euro.

Probabilmente il Timao ne chiederà almeno una decina per vendere il suo gioiello, ma può comunque essere un affare low cost rispetto a quello molto oneroso che ha riguardato il trasferimento di Botman al Newcastle. 40 i milioni investiti dai Magpies per l’ex Ajax.