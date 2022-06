Dalla Francia sono sicuri: “Ha detto no al Milan”

Secondo le Parisien la volontà del giocatore è ormai chiara: rifiutata la proposta dei rossoneri

Sono ore davvero intense queste per il mercato del Milan. Oggi è arrivato Divock origi, che si appresta a firmare il contratto che lo legherà al Diavolo per quattro anni, ovvero fino al 2026.

La dirigenza è però alle prese con tante trattative e mentre lavora per il rinforzo in difesa e sulla trequarti, con tante opzioni a disposizione, è anche alle prese con la questione centrocampista. A mister Pioli serve un giocatore che vada a sostituire, numericamente e soprattutto qualitativamente, Franck Kessie. L’ivoriano andrà a al Barcellona e lascerà un vuoto importante, da colmare prima possibile.

Il primo obiettivo per rimpiazzarlo è sempre stato il mediano del Lille, Renato Sanches. Il calciatore è stato trattato a lungo e i rossoneri sembravano in pole per questa operazione, ma negli ultimi giorni ci sono state delle complicazioni importanti e l’inserimento del Psg ha messo a repentaglio tutta la trattativa. Dalla Francia non stanno infatti arrivando buone notizie nelle ultime ore.

Renato Sanches ha scelto il Psg

Secondo le informazioni raccolte da Le Parisien, la volontà del calciatore portoghese sarebbe quella di andare a giocare sotto la Torre Eiffel in squadra con Leo Messi. Il quotidiano parigino, molto vicino al club dello sceicco Al Khelaifi, spiega che le intenzioni del classe ’97 sono ben chiare, e corrispondo con un futuro al Paris Saint Germain, e precisa che i francesi hanno offerto una cifra sui 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex Bayern .

Ancora si dice che il giocatore sarebbe pronto a firmare per un triennale con la squadra che sarà allenata dal suo ex allenatore Galtier, e ha quindi rifiutato la proposta rossonera alla fine. L’arrivo del suo vecchio tecnico era già stato un segnale, e sembra proprio che Maldini e il Milan dovranno rassegnarsi a perdere un altro obiettivo primario di mercato, dopo Botman che è andato al Newcastle.