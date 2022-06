La Roma avvisa Milan e Juve: lo cedono solo così

Il calciatore giallorosso sarebbe ormai ufficialmente messo in vendita. Ma servono determinati criteri per convincere la Roma.

Uno dei nomi più battuti dai giornali italiani ogni giorno in chiave calciomercato è sicuramente quello di Nicolò Zaniolo. Ovvero il talento italiano della Roma e della nostra Nazionale.

Il numero 22 giallorosso ha appena regalato ai suoi la vittoria della Conference League, segnando la rete decisiva in finale. Nonostante ciò la squadra capitolina sembra intenzionata a metterlo definitivamente sul mercato, per questioni prettamente economiche.

Infatti Zaniolo ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Percepisce 2,2 milioni netti a stagione e per firmare il prolungamento vuole più del doppio di stipendio. Cifra che, al momento, in casa Roma non sembrano propensi ad assegnargli.

Più Juventus che Milan sulle tracce di Zaniolo

La posizione della Roma è chiara. Ha fatto sapere nei giorni scorsi all’agente Claudio Vigorelli di voler trattare il rinnovo solo a mercato chiuso, dunque a partire dal mese di settembre. Ma nel frattempo il classe ’99 non è affatto considerato incedibile, anzi, i giallorossi aspettano un’offerta idonea per Zaniolo.

Dunque il giovane attaccante è sul mercato. Come riferito da Gianluca Di Marzio ieri sera, nella puntata di Calciomercato – L’originale, la Juventus ed il Milan si sono informate più di tutti per avvicinarsi all’opzione Zaniolo. Possibile che in settimana avvengano incontri importanti proprio sul futuro del 23enne ligure.

La Roma però è stata chiara: la condizione per cedere Zaniolo è di ottenere una cifra cash soddisfacente (minimo 50 milioni di euro) senza l’inserimento di contropartite tecniche. Nelle scorse settimane si è parlato del tentativo di Milan e Juve di abbassare le pretese con la cessione di calciatori all’interno della trattativa, come Rebic o Saelemaekers. Ma non se ne parla.

Per questo motivo ad oggi il Milan è piuttosto indietro nella corsa a Zaniolo. La Juventus sembra essere l’unico club italiano al momento in trattativa, visto che ha anche già avuto contatti seri con l’entourage dell’attaccante. Non è da escludere che la Roma apra alla formula di un prestito oneroso, intorno a 10 milioni di euro, più obbligo di riscatto sui 40-45 milioni da versare tra un anno.

Il Milan ha risparmiato circa 30 milioni dall’operazione sfumata per Sven Botman, ma non intende arrivare a spendere tanto per Zaniolo, nonostante il talento piaccia molto a Paolo Maldini. Ad oggi, a meno che non cambino certe condizioni, i rossoneri prediligono altri obiettivi per la trequarti, come Charles de Ketelaere o il sogno Hakim Ziyech.