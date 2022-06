L’agente conferma: “Tutto vero, il Milan lo vuole”

L’agente del difensore ha confermato tutto. Il Milan ha chiesto informazioni direttamente al club e vorrebbe acquistarlo quest’estate…

Dopo lo sbarco a Milano di Divock Origi, che nel tardo pomeriggio ha firmato il suo contratto con il Diavolo, si attendono soltanto i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Questa attesa si sta rivelando una vera e propria sofferenza. Sembrano non esserci dubbi, però, al fatto che i due dirigenti prolungheranno i loro contratti.

Rimane quindi da attendere qualche ora o giorno, dopodiché il Milan potrà tuffarsi interamente sul mercato. La perdita di tempo potrà comunque non giovare affatto al club rossonero, come già dimostrato dall’affare Sven Botman. Il Milan aveva il difensore olandese in pugno, ma ha tardato troppo nel chiudere la trattativa, e l’inserimento vigoroso del Newcastle ha fatto sfumare l’affare.

Sven è ormai ad un passo dai Magpies, si attende soltanto l’ufficialità dell’acquisto. Ecco perchè Maldini e Massara si sono messi subito al lavoro per trovare un nuovo difensore da regalare a Stefano Pioli per la prossima stagione. Con Alessio Romagnoli ormai all’uscita, si cerca un centrale mancino dalle notevoli doti. Ieri sera Gianluca Di Marzio ha lanciato nuove indiscrezioni.

Il Milan è piombato nuovamente su Diallo del PSG (già seguito a gennaio) e su un profilo totalmente nuovo all’ambiente rossonero. Piero Hincapiè.

L’agente: “Il club non vuole cederlo”

Piero Hincapiè è una rivelazione del calcio europeo. Di proprietà del Bayer Leverkusen ha già fatto vedere grandi cose in Bundesliga. Classe 2000, ha un grande futuro davanti e lo ha ben capito il Milan. Il difensore ecuadoriano, come raccontato da Stop&Goal è stato notato dal solito Moncada, che di conseguenza lo ha posto all’attenzione di Maldini e Massara.

Ebbene, l’indiscrezione lanciata da Di Marzio trova conferma oggi. L’agente di Hincapiè, Manuel Sierra ha parlato ai microfoni proprio di Stop&Goal, affermando che il club rossonero si è fatto avanti per il suo assistito. Il Milan ha infatti chiesto informazioni sul giocatore direttamente al Bayer, ma non sarà così semplice riuscire nell’affare.

Lo dimostrano le parole dell’agente Sierra: “Piero è molto felice in questo momento al Bayer Leverkusen ed in generale in Germania. Confermare l’interesse del Milan per lui, ma al momento si sta soltanto parlando col Bayer per capire semplicemente come continuare a crescere insieme.”

Come anticipato ieri da Gianluca Di Marzio, Hincapiè è sicuramente un giocatore che piace molto al Milan, ma il Bayer Leverkusen non vorrà privarsene per meno di 30 milioni di euro. Una cifra che Maldini e Massara ritengono eccessiva, soprattutto perché c’è la volontà di concentrare il grande sforzo economico sulla trequarti.

Il giovane Piero era stato acquistato l’estate scorsa per soli 6,5 milioni di euro, ma evidentemente le sue prestazioni hanno fatto schizzare alle stelle il valore di mercato.