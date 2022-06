Milan, confermata la brutta notizia: ha un altro club in testa

Trova conferme la notizia rimbalzata dalla Francia secondo cui il Milan non è più nelle priorità del mediano

Ore e giorni palpitanti sul fronte mercato, anche in casa Milan. Hanno purtroppo trovato conferma le indiscrezioni rimbalzate nel pomeriggio dalla Francia, secondo cui Renato Sanches sarebbe vicinissimo al Psg.

Qualche ora fa il quotidiano parigino Le Parisien aveva asserito che il centrocampista portoghese era disposto ad accettare la proposta del club dello sceicco Al Khelaifi e di andare a giocare con Mbappe e Messi. Un segnale che andava in quella direzione era l’imminnte arrivo al club parigino del suo ex tecnico Galtier.

A confermare la notizia ci ha pensato anche il giornalista Luca Marchetti, che è intervenuto a Sky Sport e ha dichiarato: “Abbiamo una brutta notizia da dare ai tifosi del Milan, trova conferme anche da parte nostra l’indiscrezione lanciata da Le Parisien per quanto riguarda la trattativa tra Renato Sanches e il Psg. Le Parisien riporta che il Psg è pronto a fare un’offerta e che quindi Renato Sanches preferisce a questo punto andare a Parigi piuttosto che al Milan. Questo per il Milan significa dover rimodulare quelle che erano le priorità per il ruolo di centrocampista ma non si perderanno d’animo”.

Renato Sanches vuole il Psg: ora è quasi finita per i rossoneri

Marchetti ha poi aggiunto: “Come si è ridisegnato per il discorso difensore lo farà anche per il centrocampista. Dando per scontato che Sanches era un obiettivo e non c’è dubbio, il ritorno di Pobega e l’arrivo di Adli lasciano, almeno a livello numerico, il Milan più tranquillo a centrocampo piuttosto che in difesa. Poi chiaramente i rossoneri vorranno aumentare ancora di più la qualità in mezzo al campo”.

Adesso quindi, come dopo il fallimento della trattativa Botman, i rossoneri vireranno su altri profili per la mediano. Anche Enzo Fernandez non è più un obiettivo perché si è accordato con il Benfica. Rimane sicuramente in ballo il nome di Douglas Luiz dell’Aston Villa, ma sicuramente nei prossimi giorni usciranno tanti possibili obiettivi.