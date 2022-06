Milan il giovane attaccante ha mercato: due club su di lui

Il 19enne ha fatto molto mene con l’Under 19 e ora è ambito da diversi club di Serie B: il Milan valuta la situazione

Il Milan lavora su tante piste in entrata sul mercato ma dovrà fare attenzione anche alla rosa e ai giocatori da piazzare. Non si tratta solo di esuberi che non rientrano nei piani ma anche di giovani da far crescere.

Il Milan punta sempre forte sul settore giovanile e quest’anno ha mandato Lorenzo Colombo a farsi le ossa in Serie B con la maglia della Spal. C’è ora un altro giovane della Primavera che ha stupito con l’Under 19 e che è pronto a debuttare tra i grandi, parliamo di Marco Nasti, autentico leader dei giovani rossoneri quest’anno.

Il classe 2003 è stato uno dei pochi protagonisti positivi della complicata stagione della Primavera rossonera. Con le sue 17 reti in 24 presenze ha comunque dato un gran contributo alla squadra, evitando che le cose potessero andare ancora peggio. Adesso però c’è da stabilire il futuro del ragazzo, che al momento rimane un’incognita.

Ascoli e Cosenza puntano Nasti

Lo scenario di una permanenza con la Prima Squadra rossonera non è ipotizzabile e per questo motivo la società sta valutando in che modo il ragazzo può continuare a cresce e fare le giuste esperienze per migliorare ulteriormente. Sicuramente il momento di confrontarsi con i professionisti è maturo e la Serie B può essere la giusta soluzione per la prossima stagione.

A tal proposito, come riportato da Calciomercato.com, il ragazzo piace molto a due club della serie cadetta ovvero l’Ascoli e il Cosenza. Il club marchigiano ha fatto molto bene nell’ultima stagione raggiungendo i playoff, e inoltre lavora sempre molto bene con i giovani. I calabresi hanno ottenuta salvezza nel finale e puntano a stabilizzarsi in questo campionato. Si tratterebbe di due destinazioni che possono far crescere il 19enne e prepararlo al meglio per un ritorno alla base in futuro.