Milan, l’operazione è complicata: sta trattando il rinnovo

L’obiettivo non è così facile da raggiungere per i rossoneri: può prolungare con il suo club di appartenenza

In questi giorni il mercato del Milan è una vera e propria girandola di nomi. La dirigenza rossonera sta sondando numerosi profili per i vari reparti da rinforzare in vista della prossima stagione.

Tra questi c’è l’obiettivo per la difesa, e Maldini e Massara hanno dovuto rimischiare le carte dopo che Botman ha deciso di accettare la proposta del Newcastle e di trasferirsi in Premier League. Adesso il Diavolo sta sondando numerosi profili, da Theate ad Acerbi, passando anche per il vecchio pallino Diallo. Ma intanto è venuto fuori un altro nome e si tratta del centrale 20enne del Bayer Leverkusen, Piero Hincapié, nazionale ecuadoriano.

L’interesse dei rossoneri, fatto presente ieri sera da Gianluca di Marzio nella solito appuntamento di Sky Calciomercato – L’Originale, è stato confermato, così come anche quello della Roma. Il nome è stato suggerito da Moncada e piace ma non si tratta anche in questo caso di un’operazione semplice. In primis per i costi, sui 52-30 milioni di euro, ma non è solo questo a rendere la trattativa complicata.

Hincapié tratta il prolungamento con il Leverkusen

Un altro ostacolo non da poco ce lo fornisce un’indiscrezione raccolta da Calciomercato.it. Secondo il portale di mercato infatti il suo club, il Bayer Leverkusen, sta trattando il rinnovo con l’entourage del calciatore. Tra l’altro non si tratterebbe di un rinnovo così doveroso, dal momento che il contratto del classe 2002 è ancora lungo e scade addirittura nel 2026. Evidentemente la società tedesca non ha intenzione di correre rischi e vuole blindare al massimo il suo gioiello, in modo da poter chiedere cifre molto importanti a chi si facesse avanti.

Oltre all’interesse di Milan e Roma, Calciomercato.it segnala anche che sulle tracce del giocatore ci sono anche diversi club in giro per l’Europa. L’affare Hincapié pertanto non sembra molto facile al momento per il Milan, che ha comunque tante idee per rinforzare la propria retroguardia.